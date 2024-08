China afianza su hegemonía en tenis de mesa, brasileño Calderano cuarto

China afianzó este domingo su hegemonía en el tenis de mesa olímpico, al ganar el torneo individual masculino de París-2024 en el que el brasileño Hugo Calderano cayó en su lucha por el bronce ante el fenómeno francés, Félix Lebrun.

El tenismesista Fan Zhendong se impuso en la final por 1-4 (11-7, 9-11, 9-11, 8-11 y 8-11) al sueco Truls Moregard, quien creó la sorpresa en dieciseisavos al derrotar al número 1 mundial, el chino Wang Chuqin.

China es la superpotencia del tenis de mesa y llegó a París habiendo ganado 32 de las 37 medallas de oro posibles desde que este deporte entró en los Juegos Olímpicos. Por ahora, ya encadena tres en tres finales.

En el recinto Paris Sud Arena, los numerosos aficionados chinos presentes entonaron a coro el himno de su país, después que Fan se colgara el nuevo oro para China, tras los de dobles mixto e individual femenino.

Sin embargo, el duelo más esperado este domingo era el que enfrentaba a Lebrun, número 5 mundial a sus 17 años, al brasileño Calderano, 28 años y 6º, y que hizo vibrar a los 6.500 espectadores presentes, muchos franceses.

Al grito de "¡Félix! ¡Félix! ¡Félix!" o "¡Vamos, Félix!", el entregado público acompañó la victoria del joven ídolo local. Cada uno de sus puntos era celebrado con aplausos, bocinas e incluso con golpes en las gradas metálicas.

"Ha sido mi sueño desde que era pequeño. He jugado el partido perfecto, con el apoyo del público. Es magnífico", dijo Lebrun, primer francés en subir al podio en el torneo individual desde Jean-Philippe Gatien, plata en Barcelona-1992.

- "Me decepcionó mucho" -

Aunque salió concentrado, el brasileño fue encadenando los errores a medida que su rival iba sumando puntos. En el segundo set, el más ajustado, Calderano no logró asegurárselo, cediendo los dos últimos puntos a Lebrun.

Fuerte del apoyo del público francés, que en París-2024 se está volcando en la delegación en los "Bleus" en cada prueba, Lebrun no dejó opción a su rival y lo derrotó en cuatro sets (6-11, 10-12, 7-11, 6-11).

"Fue muy difícil recuperarme de la derrota en semifinales. No tuve mucho tiempo. Me esforcé al máximo, pero por supuesto me decepcionó mucho no ganar esa semifinal", indicó Calderano, quien disputa sus terceros Juegos Olímpicos.

En el encuentro por el boleto para la final, el brasileño partía como favorito, pero cayó ante el sueco Moregard, número 26 mundial, desconcertándolo para el duelo contra Lebrun. "Por desgracia no pude dar lo mejor de mí", aseguró.

El tenismesista brasileño, que durante su tiempo libre juega al ajedrez y toca el ukelele, todavía debe disputar el torneo por equipos masculino, el único que queda pendiente junto al de equipos femenino. China buscará cantar bingo.

Tjc/iga

AFP