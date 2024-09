China condena el tránsito de la armada alemana por el estrecho de taiwán

PEKÍN, 14 sep (Reuters) - El Ejército chino condenó el sábado el tránsito de dos buques de la armada alemana por el estrecho de Taiwán, afirmando que aumentaba los riesgos para la seguridad y enviaba una señal "equivocada", y añadió que las fuerzas chinas vigilaron y advirtieron a los navíos.

China, que reclama a Taiwán como territorio propio, afirma que sólo ella ejerce soberanía y jurisdicción sobre el estrecho. Tanto Estados Unidos como Taiwán afirman que el estrecho -una importante ruta comercial por la que pasan aproximadamente la mitad de los buques portacontenedores del mundo- es una vía navegable internacional.

El Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación afirmó que el paso de los dos barcos -una fragata y un buque de suministros- fue una "exageración pública", y que sus fuerzas navales y aéreas los vigilaron y advirtieron en todo momento.

"El comportamiento de la parte alemana aumenta los riesgos para la seguridad y envía una señal equivocada. Las tropas en el teatro de operaciones están en alerta máxima en todo momento y contrarrestarán resueltamente todas las amenazas y provocaciones", dijo en un comunicado.

La embajada de China en Alemania dijo en otro comunicado que había presentado "protestas" ante Berlín por la pertenencia de Taiwán a China, una postura que el gobierno democráticamente elegido de Taipéi rechaza enérgicamente.

"La cuestión de Taiwán no es un asunto de 'libertad de navegación', sino de soberanía e integridad territorial de China", afirmó.

El estrecho de Taiwán es aguas chinas "y no existen en absoluto las llamadas 'aguas internacionales'", añadió la embajada.

China insta a Alemania a evitar cualquier "interferencia" que ponga en peligro el desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales, añadió.

El gobierno de Taiwán afirma que sólo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Los buques de guerra estadounidenses navegan por el estrecho aproximadamente una vez cada dos meses, lo que ha provocado la ira de Pekín, y algunos aliados de Estados Unidos, como Canadá y Reino Unido, también han realizado tránsitos ocasionales.

China, que nunca ha renunciado al uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control, ha intensificado en los últimos cinco años las actividades militares en torno a la isla, incluida la organización de juegos de guerra.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa taiwanés afirmó el mes pasado que China carece de capacidad para invadir "totalmente" Taiwán, ya que no dispone del equipamiento necesario, un comentario que el sábado provocó la reprimenda del Ministerio de Defensa chino.

"Las afirmaciones de las autoridades del Partido Democrático Progresista son absurdas y ridículas", declaró en Pekín el portavoz Wu Qian, en referencia al partido gobernante en Taiwán. "La reunificación completa de la madre patria es una inevitabilidad histórica".

También el sábado, la guardia costera de Taiwán dijo que había vuelto a enviar barcos para vigilar y advertir de la presencia de cuatro buques de la policía marítima china que navegaban en aguas restringidas cerca de las islas Kinmen, controladas por Taiwán y situadas junto a la costa china.

Los barcos chinos han seguido provocando y dañando la paz en el estrecho, y la guardia costera está decidida a defender la soberanía de Taiwán manteniendo los principios de no provocación, no conflicto y no muestra de debilidad, dijo.

Las llamadas al Ministerio de Defensa chino en busca de comentarios no obtuvieron respuesta. (Reporte de redacción Pekín; Escrito y reporte adicional de Ben Blanchard en Taipéi; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

