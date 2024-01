Por Andrew Hayley PEKÍN, 20 ene (Reuters) - Rusia superó a Arabia Saudita para convertirse en el principal proveedor de crudo de China en 2023, mostraron datos el sábado, ya que el mayor importador de crudo del mundo desafió las sanciones occidentales para comprar grandes cantidades de petróleo con descuento para sus plantas de procesamiento. Rusia envió la cifra récord de 107,02 millones de toneladas métricas de crudo a China el año pasado, lo que equivale a 2,14 millones de barriles diarios (bpd), mostraron los datos de las aduanas chinas, mucho más que otros grandes exportadores de petróleo como Arabia Saudita e Irak. Las importaciones de Arabia Saudita, hasta ahora el mayor proveedor de China, cayeron un 1,8%, a 85,96 millones de toneladas, ya que el gigante petrolero de Oriente Medio perdió cuota de mercado en favor del crudo ruso, más barato. Rechazado por muchos compradores internacionales tras las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania por Moscú en 2022, el crudo ruso cotizó con importantes descuentos respecto a las referencias internacionales durante gran parte del año pasado, en medio de un tope de precios impuesto por Occidente. La aceleración de la demanda de petróleo con descuento por parte de las refinerías chinas e indias impulsó el precio del crudo ruso ESPO hasta 2023, superando el límite de precio de 60 dólares por barril impuesto por el Grupo de los Siete (G7) en diciembre de 2022, a medida que proliferaban las opciones alternativas de transporte y seguros para eludir las sanciones. Los cargamentos de crudo ESPO para entrega en diciembre se cotizaron con un descuento de entre 50 y 20 centavos por barril respecto a la referencia ICE Brent, frente a una prima de 1 dólar para los cargamentos con entrega en octubre y un descuento de 8,50 dólares para los cargamentos con entrega en marzo, según fuentes comerciales. Al mismo tiempo, Arabia Saudita subió los precios de su referencia Arab Light a partir de julio, empujando a algunas refinerías a buscar cargamentos más baratos. Para sostener los precios, Arabia Saudita y Rusia, dos de los tres mayores productores mundiales de petróleo, anunciaron el año pasado recortes de la producción y las exportaciones. Arabia Saudita está prorrogando los recortes de producción de 1 millón de bpd este trimestre, mientras que Rusia dijo que profundizaría su recorte de las exportaciones este año hasta 500.000 bpd desde 300.000 bpd. Las refinerías chinas recurren a intermediarios para gestionar el transporte y el seguro del crudo ruso y evitar así infringir las sanciones occidentales. Los compradores también utilizan las aguas de Malasia como punto de transbordo de cargamentos sancionados procedentes de Irán y Venezuela. Las importaciones etiquetadas como procedentes de Malasia aumentaron un 53,7% el año pasado. China no informó de ningún envío oficial de crudo venezolano en diciembre, a pesar de la relajación de las sanciones estadounidenses a Caracas en octubre, tras un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su oposición política. Los envíos a China desde Estados Unidos aumentaron un 81,1% el año pasado a pesar de las tensiones geopolíticas entre Pekín y Washington, ya que la producción de crudo estadounidense aumentó. Las importaciones totales de crudo de China para 2023 aumentaron hasta un récord de 563,99 millones de toneladas métricas, equivalentes a 11,28 millones de bpd. He aquí el desglose comercial detallado, con volúmenes en millones de toneladas métricas y cálculos de variación porcentual interanual de Reuters: País Diciembre variación 2023 Total Variación porcentual interanual Rusia 9.561.014 47,78 107.024.517 24,10 Arabia 5.986.945 -15,88 85.959.144 -1,75 Saudita Irak 5.129.418 1,37 59.260.931 6,80 Malasia 4.646.324 -15,80 54.792.821 53,72 Omán 3.942.273 13,59 39.146.889 -0,56 EAU 3.635.906 -26,58 41.816.902 -2,22 Brasil 3.479.242 16,62 37.745.888 51,40 Angola 3.035.928 18,23 30.028.071 -0,20 Kuwait 1,912.859 -30,94 24.533.168 -26,29 EE.UU. 1.156.576 67,97 14.287.367 81,06 Irán NA NA NA NA Venezuela NA NA NA NA (tonelada métrica = 7,3 barriles para la conversión de petróleo crudo) (Reporte de Andrew Hayley en Pekín y Muyu Xu in Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project