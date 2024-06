China niega presionar a otros países para que no participen en la conferencia de paz sobre Ucrania

China negó este lunes estar presionando a algunos países para que no participen en la cumbre de paz sobre Ucrania prevista en Suiza, como afirmó este fin de semana el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Usar la política de la fuerza no es el estilo de la diplomacia china (...) La posición de China es abierta y transparente, y bajo ninguna circunstancia estamos presionando a otros países", dijo a los periodistas Mao Ning, una portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde Singapur, donde participaba en un foro de seguridad, Zelenski aseguró el domingo que China trabaja para "evitar" que algunos países participen en la cumbre de paz sobre Ucrania, prevista en junio en Suiza pero sin la participación de Rusia.

Dos días antes, el gobierno de Pekín estimó que le resultaría "difícil" participar en esta cumbre si Rusia no está invitada.

"China espera sinceramente que esta conferencia de paz no se convierta en una plataforma para crear confrontación entre bandos", dijo Mao Ning el lunes. "No participar en la conferencia no significa que no apoyemos la paz", añadió.

China dice ser neutral en este conflicto, pero nunca ha condenado la invasión rusa de Ucrania de febrero de 2022 y ha recibido al presidente ruso Vladimir Putin varias veces desde el inicio de la guerra.

