China suprimirá el control temporal de las exportaciones de algunos drones de consumo

PEKÍN, 31 jul (Reuters) - China modificará los controles a la exportación de drones a partir del 1 de septiembre, incluida la supresión de los límites temporales a determinados drones de consumo, para contribuir a salvaguardar la seguridad de las cadenas mundiales de suministro industrial, informó un portavoz del Ministerio de Comercio.

En un comunicado, el ministerio señaló que también ajustará las normas de control de algunos componentes importantes de las aeronaves no tripuladas, como los equipos de imágenes infrarrojas y los láseres para la indicación de objetivos.

China tiene una gran industria de fabricación de aviones no tripulados y exporta a varios mercados. El portavoz dijo que el gobierno chino se opone al uso de drones civiles para "fines no pacíficos".

El año pasado China dijo que los medios estadounidenses y occidentales estaban difundiendo "acusaciones infundadas" de que estaba exportando drones al campo de batalla en Ucrania, añadiendo que los informes eran un intento de "desprestigiar" a las empresas chinas.

El fabricante chino de aviones no tripulados DJI Technology Co dijo a Reuters el miércoles que está satisfecho con los ajustes, que dijo serán favorables para el desarrollo de la industria de aviones no tripulados.

"DJI ha dejado absolutamente claro que nuestros productos son sólo para uso civil. Nunca hemos diseñado, desarrollado o fabricado equipos de grado militar, nunca hemos adaptado nuestros productos o buscado oportunidades de negocio para operaciones de combate; nunca hemos comercializado o vendido nuestros productos para uso de combate en ningún país", dijo en una respuesta escrita a Reuters.

La empresa añadió que seguirá cumpliendo y aplicando de forma estricta las normas chinas de control de las exportaciones, así como las leyes y reglamentos de los países y regiones en los que opera.

El gigante chino de los drones ha sido objeto de escrutinio por parte del gobierno estadounidense por sus presuntos vínculos con el ejército chino. (Reporte de Ryan Woo, Ella Cao, Sophie Yu y Qiaoyi Li; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters