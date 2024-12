Church's Texas Chicken® anuncia el concurso OG Crunch Challenge para celebrar su icónico sabor y retribuir a la comunidad

Atlanta--(business wire)--dic. 2, 2024--

Church's Texas Chicken ®, una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido especialista en pollo más grandes del mundo , presenta el concurso OG Crunch Challenge, una competencia nacional para celebrar el regreso de su icónico sabor mediante una invitación a exponer aquello que hace icónicos a los participantes. El concurso anima a las personas a mostrar su talento “OG Crunch”, esa aptitud, destreza o rasgo personal que las define y, a la vez, les brinda una oportunidad de ayudar a niños y familias necesitadas durante las fiestas.

Church's Texas Chicken®, one of the largest quick-service chicken restaurant chains in the world, introduces the OG Crunch Challenge, a nationwide competition celebrating the return of its iconic, legendary flavor while inviting participants to showcase what makes them uniquely legendary. (Photo: Business Wire)

“Creemos que la comida no se trata únicamente del sabor, sino también de expresar nuestro verdadero ser”, dijo el Chef Kevin Houston, chef ejecutivo de Church’s Texas Chicken®. "El concurso OG Crunch Challenge celebra la singularidad, la creatividad y la fuerza de la comunidad. Con este concurso, podremos mostrar la originalidad de la gente que vive en nuestras comunidades y devolverle algo a las personas necesitadas durante las fiestas”.

El concurso OG Crunch Challenge es una invitación a que la gente suba videos con sus talentos “OG Crunch”. Ya sea que demuestren sus talentos creativos, habilidades profesionales o un rasgo personal que los distinga . El concurso durará desde el martes 19 de noviembre de 2024 hasta el jueves 19 de diciembre de 2024, y el participante con más votos recibirá un premio de 5,000 dólares en efectivo. El concurso OG Crunch Challenge no solo es una oportunidad para demostrar originalidad, sino también para contribuir a la comunidad. Una parte de los ingresos generados por los votos pagos se destinará a apoyar a la fundación Marine Toys for Tots, una organización nacional dedicada a regalar juguetes a niños en situación de necesidad, asegurando que los niños en los EE. UU. puedan sentir la alegría de recibir un regalo en Navidad.

Cómo participar

Vota para apoyar a la comunidad

La votación se realiza en www.OGCrunchChallenge.com, y los participantes tienen dos formas de votar.

"Asociarnos con empresas orientadas a la comunidad, como Church's Texas Chicken® nos permite llevarle alegría a los niños que más lo necesitan”, dijo el Coronel Ted Silvester del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos (retirado), vicepresidente de Marketing y Desarrollo de la fundación Marine Toys for Tots. "El concurso OGCrunch Challenge patrocinado por Church's demuestra la fuerza de una comunidad en acción y el impacto que podemos crear juntos para ayudar a familias necesitadas".

Fechas importantes

Acerca de Toys for Tots de la reserva del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE. UU.

Toys for Tots, un programa de beneficencia nacional dirigido por la reserva del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE. UU. desde hace 77 años, brinda alegría, bienestar y esperanza durante todo el año a niños carenciados de todo el país mediante el regalo de un juguete nuevo o un libro. Estos juguetes y libros tienen un impacto en los niños vulnerables porque se sienten reconocidos, empoderados y porque guardan un lindo recuerdo para toda la vida. Este tipo de experiencia ayuda a los niños a convertirse en ciudadanos responsables y miembros solidarios de su comunidad. El programa ha crecido y evolucionado desde 1947 de un modo exponencial, y ha llevado esperanzas y la magia navideña a más de 301 millones de niños carenciados. Como las necesidades no solo tienen lugar durante la Navidad, el programa Toys for Tots también brinda apoyo durante todo el año a familias en dificultades o en circunstancias extraordinarias. De este modo, cumple las esperanzas y los sueños de millones de niños necesitados más allá de las fiestas.

La fundación Marine Toys for Tots es una organización sin fines de lucro autorizada por el Cuerpo de Infantería de Marina y el Departamento de Defensa de los EE. UU. para financiar el programa anual Toys for Tots de la reserva del Cuerpo de Infantería de Marina. Para obtener más información, ingrese a www.toysfortots.org.

cerca de Church’s Texas Chicken®

Fundada en San Antonio, TX, en 1952 por George W. Church Sr., Church’s Texas Chicken®, junto con su marca hermana Texas Chicken™ fuera de los EE. UU., es una de las cadenas de restaurantes de pollo de servicio rápido más grandes del mundo. Las marcas se especializan en Pollo Original y Picante, preparado fresco en pequeñas cantidades a lo largo del día. Cada pieza se empaniza y reboza a mano, incluyendo las tiras de pollo y los sándwiches, además de los Honey-Butter Biscuits™ recién horneados y acompañamientos clásicos y caseros, todo a un excelente precio. Con más de 1,500 ubicaciones en 23 países y mercados globales, Church’s Texas Chicken® y Texas Chicken™ generan ventas en total por más de $1.4 mil millones. Desde 2021 la marca es propiedad de High Bluff Capital Partners y FS Investments, y Church’s® celebró su 70º aniversario en 2022.

Para más información, visita churchs.com/es/ y texaschicken.com. También puedes seguir a Church’s Texas Chicken® en Facebook, Instagram, X y TikTok. Más detalles sobre oportunidades de franquicia están disponibles en franchise.churchstexaschicken.com o franchise.texaschicken.com.

CONTACT: Contacto de medios:

Rachel Elsberry

Celular: (512) 699-7054

relsberry@sensisagency.com

