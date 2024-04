Ciclista colombiano nairo quintana sufre lesión, no competirá en tour de los alpes

BOGOTÁ, 4 abr (Reuters) - El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, sufrió una ruptura del ligamento esternoclavicular anterior del brazo derecho durante la Vuelta a Cataluña que le impedirá competir en el Tour de los Alpes, anunció el jueves la escuadra española.

"Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Volta a Catalunya", dijo Movistar en su cuenta de X, equipo al que regresó para el 2024, cuatro años después de su salida.

"Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas", agregó.

La lesión podría complicar la participación de Quintana en el Giro de Italia y la Vuelta a España, competencias que estaban programadas en su calendario.

El Tour de los Alpes, que se disputa en el norte de Italia y el sur de Austria, se correrá entre el 15 y el 19 de abril.

Durante el 2023 el colombiano, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, no compitió después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó su descalificación del Tour de Francia 2022 por infringir la prohibición de consumir tramadol durante la competición, según la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Quintana, quien terminó sexto en el Tour de Francia del 2022, dijo que no hizo nada ilegal y que siempre ha respetado las reglas y el juego limpio.

El tramadol es un fármaco derivado de opioides que tiene actividad analgésica potente y es usado para dolores severos.

Quintana, quien ocupó el segundo lugar en el Tour de Francia en el 2013 y el 2015, no tomó la partida en la Vuelta a España 2022, tras la sanción de la UCI, pese que podía competir.

Después de su salida del Movistar en 2019, el colombiano llegó al Arkea-Samsic de la categoría ProTeam, en el que permaneció tres años en los que contribuyó para que el conjunto francés avanzará a la categoría World Tour, la máxima a nivel mundial en competencias. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)