Cinco o seis heridos en descarrilamiento de tren en Noruega

Un tren que transportaba "entre 50 y 70 pasajeros" descarriló el jueves en el norte de Noruega, causando "cinco o seis heridos", pero ninguno de gravedad, anunciaron los servicios de emergencia noruegos.

El tren, que unía las ciudades de Trondheim (oeste) y Bodø en el norte, se salió de la vía, con la locomotora y el primero de sus cinco coches cayendo sobre una carretera más abajo, según imágenes espectaculares difundidas por las cadenas noruegas.

"Tres helicópteros están en camino, así como todos los servicios de emergencia. Hay entre 50 y 70 personas a bordo", indicó en X el Centro de Rescate de Bodø, precisando que "la magnitud de los daños es incierta por el momento".

Por su parte un responsable de la policía mencionó en TV2 que había "cinco o seis heridos" hospitalizados, ninguno de los cuales está en peligro de muerte.

"Creemos haber evacuado a todos los pasajeros, pero no estamos seguros porque no tenemos una lista", indicó el policía Bernt Are Eilertsen.

Según las autoridades y testigos, se observaron bloques de piedra, posiblemente arrastradas por un desliazamienyto, obstruyendo la vía en el sitio del accidente.

