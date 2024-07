Cineasta francés Benoît Jacquot inculpado por la violación de dos actrices

El cineasta francés Benoît Jacquot fue formalmente inculpado este miércoles por violación de las actrices Julia Roy e Isild Le Besco, indicó la fiscalía contactada por la AFP.

Benoît Jacquot, de 77 años, había sido detenido el lunes para ser interrogado por la policía, al igual que Jacques Doillon, otro reconocido director de cine. Este último fue liberado el martes "por razones médicas" y quedó sin cargos por el momento.

Tras dos días de detención provisional, el septuagenario Jacquot fue inculpado por violación de Julia Roy en 2013 y de Isild Le Besco entre 1998 y 2000 y por violencias voluntarias y agresión sexual contra la primera.

Jacquot además quedó bajo el estatuto más favorable de testigo asistido en lo referente a violaciones conyugales contra Julia Roy en 2007 e Isild le Besco entre 2014 et 2018.

La fiscalía había solicitado la inculpación formal de Jacquot por "violación, agresión sexual y violencia, presuntamente cometidos entre 2013 y 2018" contra Julia Roy y por "violación de menor por persona con autoridad, violación por conviviente, presuntamente cometidos entre 1998 y 2000, y en 2007" contra Isild Le Besco.

"En ambos casos, las denunciantes que informaron de hechos que no figuran en los cargos retenidos serán contactadas personalmente", destacó la fiscalía.

La investigación preliminar se inició después de la denuncia presentada por otra actriz, Judith Godrèche, contra los dos cineastas, quienes han negado las acusaciones.

Godrèche, de 52 años, acusó a principios de febrero a Jacquot de violación y a Doillon de agresión sexual, desencadenando una nueva ola en el movimiento #MeToo del cine francés.

Las acusaciones de Godrèche, que pidió valentía a cualquier mujer que hubiera sufrido el mismo tipo de abusos en el mundo del espectáculo, provocó declaraciones públicas y denuncias formales de numerosas trabajadoras de ese sector en Francia.

La abogada de Jacquot, Julia Minkowski, previamente había deplorado "los ataques incesantes" a la presunción de inocencia de su cliente.

- El caso Godrèche -

Isild Le Besco, de 41 años, anunció su denuncia contra Jacquot a finales de mayo.

La actriz empezó en el cine francés a finales de los años 1980. Rodó bajo la dirección de Jacquot cinco películas: "Sade" (2000), "Adolphe" (2002), "A tout de suite" (2004), "L'Intouchable" (2006) y "Au fond des bois" (2010) así como un telefilme, "Princesa María" (2004).

Julia Roy rodó a las órdenes de Jacquot cuatro películas: "À jamais" (2016), "Eva" (2018), "Casanova, su último amor" (2019) y "Suzanna Andler" hace tres años.

El caso Godrèche remonta por su parte a cerca de 40 años atrás, cuando la actriz empezaba en el cine francés.

Jacquot fue pareja durante años de Godrèche, a partir de la primavera de 1986. Vivieron abiertamente juntos hasta su separación en 1992.

Los padres de Godrèche consintieron en dar la emancipación legal a la actriz, a su demanda, cuando aún no había cumplido 18 años.

La actriz afirma ahora que esa relación con Jacquot era de "control" y "perversión" y que por ello sufrió violaciones.

En cuanto a Doillon, de 80 años, la actriz lo acusó de "meterle los dedos en la braga" durante los ensayos de una película estrenada en 1989. Por entonces tenía 15 años y formaba pareja con Jacquot.

- El juicio de Depardieu en octubre -

"Estas denuncias (de Isild Le Besco y de Julia Roy) no han prescrito. El periodo que yo he denunciado ha prescrito. Pero me siento escuchada a través de esta decisión", reaccionó Judith Godrèche en Instagram.

La justicia francesa examina otros casos conocidos, como el del actor Gérard Depardieu, de 75 años, que enfrenta varias investigaciones desde hace años.

Depardieu será juzgado en octubre por agresiones sexuales contra dos mujeres durante una filmación en 2021.

El Parlamento francés había decidido crear una comisión de investigación sobre la violencia sexual en el mundo de las artes escénicas y la publicidad que empezó a trabajar en mayo, pero la convocatoria de elecciones generales el 9 de junio frenó en seco su continuación.

clw-jz-eg/js

AFP