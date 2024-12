Club mexicano guadalajara es visto como el real madrid o barcelona, asegura técnico español garcía

Ciudad de méxico, 6 dic (reuters) - guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, es visto en europa como el barcelona o el real madrid debido a su grandeza e identidad, aseguró el viernes su director técnico óscar garcía.

El estratega español fue designado el lunes como técnico de las "Chivas" de Guadalajara para el torneo Clausura local que inicia en enero y la Copa de Campeones de la Concacaf.

"No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, de la grandeza e identidad de este club, Chivas en Europa es conocido como el Barcelona o el Real Madrid", dijo García en conferencia.

"Cuando me llamaron, me sentí el hombre más afortunado del mundo porque para mí venir a Chivas es como entrenar al Barcelona o al Madrid, y con eso lo resumo todo. Si no hubiera exigencia y ambición no estaría aquí por muy grande que fuera el club", agregó.

El técnico de 51 años llega al llamado "Rebaño Sagrado", el segundo club más ganador de México con 12 campeonatos locales, tres menos que su acérrimo rival América, y que se caracteriza por contratar únicamente futbolistas mexicanos.

En Francia dirigió a Stade de Reims y Saint-Étienne, en Inglaterra al Watford y Brighton. Además fue estratega del Oud-Herlrr Leuven de Bélgica, del Celta de Vigo de España, del Olympiacos de Grecia, del Salzburgo de Austria y del Maccabi Tel Aviv de Israel.

Con Salzburgo ganó cuatro títulos y uno con el Maccabi Tel Aviv.

"El fútbol da muchas vueltas, pero yo lo que quiero es estar aquí el máximo tiempo posible, hacer feliz a 40 millones de aficionados, que vean en el terreno de juego lo que son ellos: pasión, sentimiento, identidad, exigencia, ambición, yo quiero ver eso en mi equipo porque sé que si hacemos eso la afición estará orgullosa", señaló García.

"Sé que vengo a un equipo exigente, que tiene que ser protagonista porque es el más seguido de todo México y conocido en el mundo entero, quiero un equipo que tenga una identidad. Es una oportunidad única que me ha dado el club y no pienso desaprovecharla", apuntó. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters