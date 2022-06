Codelco, mayor productor de cobre del mundo, anuncia cierre de fundidora en el "Chernóbil chileno"

La empresa estatal Codelco, mayor productora de cobre del mundo, anunció este viernes el cierre de una planta de fundición ubicada en el "Chernóbil chileno", una de varias zonas contaminadas en el país por la que el presidente Gabriel Boric declaró sentir "vergüenza".

Por el voto mayoritario de su directorio, la empresa tomó la determinación de cerrar la fundición Ventanas, en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, a unos 140 km al oeste de Santiago.

La decisión ocurre después de un nuevo episodio de contaminación del aire el pasado 9 de junio que afectó a 115 personas, la mayoría escolares, y obligó al cierre de las escuelas, tal como se ha repetido desde hace décadas por la polución del lugar.

"No queremos más zonas de sacrificio (ambiental). Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro medioambiental severo que hemos causado o consentido y que como chileno me avergüenza", señaló el presidente.

En la costa oriental del país, el "Chernóbil chileno" es foco desde hace décadas de crisis de intoxicación en la población por contaminación del aire a raíz de plantas de la minería.

La decisión de Codelco "se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona de operación de la fundición", dijo Boric.

En un comunicado, Codelcó explicó que "la compleja situación socioambiental del polo industrial de Puchuncaví-Quintero quedó expuesta en las últimas semanas tras distintos episodios de intoxicaciones".

"Esta planta está localizada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores", agregó la minera estatal en el comunicado.

- Trabajadores enojados -

Tan pronto se divulgó la decisión, decenas de trabajadores de la Fundición Ventanas salieron a protestar en la ruta y realizaron barricadas incendiarias en contra de la medida.

"No somos los responsables de la contaminación de Quintero Puchuncaví. Necesitamos la inversión y no estamos de acuerdo con esta decisión, ya nos han cerrado y eso no cambia la contaminación", dijo un trabajador furioso en la protesta, que no se identificó ante los medios.

Desde el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Boric aseguró a los 350 empleados de la fundición que "ningún trabajador o trabajadora se va a quedar sin su empleo en la compañía".

"Sus puestos de trabajo están asegurados en otras divisiones de la empresa, en las mismas condiciones que tienen actualmente, sin menoscabo alguno", enfatizó el mandatario.

Quintero y Puchuncaví, dos localidades costeras que albergan unos 50.000 habitantes, son consideradas "zonas de sacrificio ambiental" desde que en 1958 el gobierno chileno decidió relegar la pesca artesanal y la agricultura para convertir la zona en un polo industrial donde hoy se levantan cuatro termoeléctricas a carbón y refinerías de crudo y cobre.

Codelco también afirmó que establecerá diversas fases para el cese de operaciones y que el cierre tardará meses. Además buscarán una "transición justa" para los 350 trabajadores de esta fundición.

La organización medioambiental Greenpeace calificó esta zona como el "Chernóbil chileno" luego de que en 2018, debido a un episodio grave de contaminación, unas 600 personas de Quintero y Puchuncaví acudieron a centros médicos con un cuadro clínico atípico como vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de las extremidades, además de extrañas ronchas en la piel de los niños.

