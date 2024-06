colombia recorta gastos y eleva endeudamiento ante presiones fiscales

(Actualiza con datos) Por Nelson Bocanegra y Carlos Vargas BOGOTÁ, 14 jun (Reuters) - El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció el viernes un recorte de gastos por 20 billones de pesos (4.869 millones de dólares) para este año, al tiempo que revisó algunos de sus objetivos fiscales en medio de una importante caída de los ingresos. Del total del recorte, 11 billones de pesos se harán en gastos de funcionamiento y 9 billones de pesos en planes de inversión, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. "Estamos en una coyuntura en la cual el país sigue haciendo el proceso de ajuste", agregó. Semanas atrás analistas habían calculado en al menos 27 billones de pesos (6.573 millones de dólares) el faltante de recursos que enfrenta el país para cumplir con su presupuesto de este año. El Ministerio de Hacienda revisó su meta de déficit fiscal para 2024 a un 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB), desde una previa de 5,3%, aunque destacó que el país cumplirá con la regla fiscal este año. El país revisó su proyección de crecimiento económico para este año a un 1,7% en comparación con el 1,5% estimado anteriormente. Además, el Gobierno revisó su objetivo de recaudo de impuestos a 258,6 billones de pesos, desde la proyección anterior de 290,2 billones de pesos. En materia de deuda interna, el Gobierno revisó su meta de emisión de títulos TES a 63,7 billones de pesos, frente a los 53,4 billones de pesos proyectados previamente. Del nuevo monto, 3 billones de pesos se colocarán a través de subastas en el mercado, en tanto que los restantes 7,2 billones de pesos se entregarán a la estatal Ecopetrol para cubrir un pago al Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FPEC), precisó el director de crédito público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta. Según el marco fiscal de mediano plazo, ahora el país buscará recursos en el exterior este año por 5.700 millones de dólares, frente a los 5.500 millones de dólares establecidos con anterioridad. Mientras, para 2025 el Ministerio de Hacienda proyectó un crecimiento económico de 3% y anunció una meta de déficit fiscal de 5,1% del PIB. "Si bien tendremos en 2024 y 2025 unos leves aumentos en términos de la dinámica de la deuda neta, esperamos su convergencia en trayectoria hacia el 55% (del PIB) del ancla de deuda en la regla fiscal, nuevamente consistentemente con la regla fiscal", dijo el viceministro de Hacienda, Diego Guevara. El funcionario enfatizó en que el Gobierno no realizará una flexibilización de la regla fiscal, un instrumento creado en 2011 para imponer restricciones destinadas a bloquear el deterioro de las finanzas públicas. "En ningún momento estamos planteando ninguna flexibilización de la regla (...), realmente lo que nosotros acá estamos planteando es adelantar el régimen de transición de la regla", precisó Guevara. (1 dólar = 4.107,52 pesos) Meta Previa Revisión Meta 2024 2024 2025 PIB 1,5% 1,7% 3% Déficit Fiscal Gobierno Nacional 5,3% 5,6% 5,1% Emisión deuda interna (bln ps) 53,4 63,7 60,2 Colocación TES subasta (bln ps) 37 40 45 Recursos externos (mln dlr) 5.500 5.700 9.000 Emisión de bonos externos 2.500 2.500 5.500 Banca multilateral N.D. N.D. 3.500 Recaudo neto impuestos (bln ps) 290,2 258,6 289,87 Tasa de cambio promedio (ps/dlr) 4.317 3.997 4.197 Precio petróleo Brent(dl/barril) 78 83 80 Inflación 6% 5,3% 3,2% (Reporte de Carlos Vargas y Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

