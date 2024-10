Comisión de Bielorrusia aprueba 7ma postulación de Lukashenko y rechaza a opositores

TALLIN, Estonia (AP) — La comisión nacional electoral de Bielorrusia registró el martes a un grupo de iniciativa para que el presidente autoritario Alexander Lukashenko busque un séptimo mandato, pero rechazó los intentos de dos políticos opositores para aparecer en la boleta electoral.

La elección, programada para el 26 de enero, llegaría 4 años y medio después de la votación de 2020, que desencadenó protestas masivas en todo el país y generó una dura represión contra la oposición, la cual continúa.

Importantes figuras opositoras fueron encarceladas o huyeron del país durante la represión, en la que fueron arrestadas unas 65.000 personas. Activistas de derechos humanos dicen que, actualmente, en Bielorrusia hay cerca de 1.300 presos políticos, y que a muchos de ellos se les niega una atención médica adecuada y el contacto con sus familias.

Desde que llegó al poder en 1994, Lukashenko ha suprimido persistentemente a la oposición y a los medios de comunicación independientes.

La Comisión Electoral Central abrió el martes la inscripción para grupos de iniciativa, que deben recolectar al menos 100.000 firmas antes del 6 de diciembre para nominar a un candidato.

Rechazó la inscripción de grupos de iniciativa a favor del líder del movimiento Por la Libertad, Yuras Hubarevich, citando “violación del procedimiento para la presentación de documentos”. También negó la inscripción al político Aliaxandar Drazdou.

“Estas no son elecciones, sino una farsa electoral, y las acciones de la Comisión Electoral Central solo prueban que no se permitirá participar en las elecciones a ningún oponente real de Lukashenko”, dijo Hubarevich a The Associated Press.

“Los políticos que alguna vez se atrevieron a desafiar a Lukashenko ahora están, literalmente, pudriéndose en prisión en condiciones de tortura; no ha habido contacto con ellos por más de un año, y algunos de ellos están en muy mal estado de salud”, dijo Pavel Sapelka, portavoz del grupo de derechos humanos Viasna, cuyo fundador y ganador del Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, está entre los encarcelados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

