Computex 2024 abrirá sus puertas el 4 de junio con el foco en la computación con IA

Computex 2024 abrirá sus puertas del 4 al 7 de junio, en una edición en la que asistirán fabricantes como Nvidia, AMD, Qualcomm y Asus, y que estará centrada en las últimas novedades y tendencias del sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con el foco en las capacidades de Inteligencia Artificial (IA) en la computación.

La edición de este año de Computex se celebrará, como es habitual, en la ciudad de Taipei (Taiwán), concretamente en el Centro de Exposiciones de Nangang, bajo el tema 'Conectar la IA'. En este sentido, incluirá seis temas principales: computación con IA, conectividad avanzada, movilidad futura, realidad inmersiva, sostenibilidad e innovaciones.

Así, este evento reunirá a alrededor de 1.500 empresas participantes de todo el mundo y contará con 4.500 stands, incluyendo empresas, 'startups' y otros socios. Entre ellas, estarán los principales gigantes tecnológicos: AMD, ARM, Qualcomm, Intel, MediaTeck, Asus, Acer, Intel y GIGABYTE, Supermicro, NXP Semiconductors y Delta.

Aunque la feria tecnológica abrirá sus puertas del 4 al 7 de junio, Computex contará con un múltiples eventos de apertura y presentaciones los días previos, tal y como señala la organización en su web.

El domingo 2 de junio, el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, dedicará un sesión a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está impulsando la revolución industrial en todo el mundo. Tmbién celebrará a lo largo de la feria ditintas sesiones sobre temas concretos como la manufactura, la salud y los modelos de lenguaje grande (LLM).

El lunes 3 de junio, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, será la encargada de presentar la ceremonia de apertura (3:30 horas en España península), titulada 'The future of high-performance computing in the AI era' ('El futuro de la informática de alto rendimiento en la era de la IA'), en la que profundizará sobre la rápida evolución del panorama informático de la IA, destacando las últimas novedades de la compañía relacionadas con este ámbito.

Siguiendo esta línea, Asus planea presentar sus últimas soluciones basadas en IA, como son sus nuevos productos para empresas, el sector 'gaming', los creadores de contenido y para el día a día de los usuarios. Todo ello en el evento titulado 'Always Incredible' ('Siempre increíble'), que se podrá seguir de forma 'online' a las 10:00 (hora española penincular), también el 3 de junio, en los canales de Asus.

Concretamente, Asus presentará sus nuevos productos para la serie ProArt, dos nuevos portátiles TUF Gaming y su nuevo AI PC. También mostrará la versión mejorada de la consola ROG Ally.

También participará el presidente y CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, que destacará cómo la industria de los PC está "en la cúspide de una revolución de la IA", para transformar el futuro de la productividad y la creatividad. Todo ello, gracias a su plataforma Snapdragon X Elite.

Acer, por su parte, llevará a la feria taiwanesa sus nuevos ordenadores con inteligencia artificial, equipos 'gaming' y pantallas, mientras que Intel mostrará la última generación de productos para centros de datos y clientes de la mano de su CEO, Pal Gensinger.

Asimismo, Computex contará con las presentaciones de ponentes de las principales firmas tecnológicas, como el vicepresidente y director ejecutivo de MediaTek, Rick Tsai; el presidente y director ejecutivo de Supermicro, Charles Liang; el director ejecutivo de Tecnología de NXP, Lars Reger; y el director general de Delta Research Center, Dr. Tzi-cker Chiueh.

Europa Press