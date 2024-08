Con el giro de la fed en la mano, powell podría optar por un enfoque amplio en jackson hole

*

El discurso de Jackson Hole comenzará a las 10 a.m. EDT (1400 GMT)

Jackson hole, wyoming, 23 ago (reuters) - los datos económicos de estados unidos están dando luz verde a la reserva federal para recortar los tipos de interés, los mercados financieros están alineados para el primer movimiento, y el banco central casi reveló por completo la jugada el miércoles cuando una lectura de su reunión de julio mostró que una "gran mayoría" de los responsables de política monetaria acordaron que la política de flexibilización probablemente comenzaría el próximo mes. con todo esto en su lugar, el objetivo del presidente de la fed, jerome powell, en su discurso de apertura del viernes en la conferencia anual de análisis jackson hole, de la fed de kansas city, puede ser menos dar forma a las expectativas y más evaluar la situación de la economía antes de lo que él ha llamado un primer paso "consecuente". "no creo que tenga que hacer mucho después de lo que hizo en la conferencia de prensa de julio", dijo richard clarida, exvicepresidente de la fed que ahora es asesor económico global de pimco, refiriéndose a cómo powell se inclinó fuertemente hacia un recorte de tipos en la reunión del 17-18 de septiembre en declaraciones a los periodistas después de la reunión del 30-31 de julio.

"No conseguirá 'misión cumplida'", dijo Clarida, "pero podría mirar atrás a los dos últimos años, dónde estábamos y dónde estamos, y reconocer que están cerca" de domar el peor brote de inflación en 40 años. Powell subirá al estrado a las 10 a.m. EDT (1400 GMT) en un remoto alojamiento del Parque Nacional Grand Teton de Wyoming para dirigirse a una reunión que se ha convertido en una plataforma mundial para que los dirigentes de los bancos centrales den forma a las opiniones sobre la política monetaria y la economía. Con una excepción, los seis discursos que Powell ha pronunciado en la conferencia desde que se convirtió en presidente de la Fed en 2018 han sido en gran medida explicativos, diseñados menos para influir en las expectativas de política a corto plazo que para exponer cómo pensaban los responsables sobre las principales cuestiones estructurales o, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, detallando la mecánica de la inflación. La excepción se produjo en 2022, cuando la Fed luchaba por mantener bajo control las expectativas del público sobre una inflación elevada: Powell pronunció un discurso escueto y que consiguió mover el mercado, con el que pretendía transmitir su seriedad a la hora de defender el objetivo de inflación del 2% del banco central. Algunos lo llamaron su "momento Volcker", una referencia a Paul Volcker, el presidente de la Fed que desencadenó una recesión a principios de la década de 1980 con tipos de interés estrictos para romper un ciclo inflacionario.

Función de reacción esa es una consecuencia que la fed de powell ha esquivado hasta ahora. la inflación alcanzó niveles no vistos desde la era volcker y dos años después está aproximadamente medio punto porcentual por encima del objetivo. la tasa de desempleo, del 4,3%, está muy por debajo de su media a largo plazo del 5,7%. y los mercados financieros parecen estar en sintonía con el rumbo de la reserva federal. en vista de ello, exdirigentes de la fed, responsables de política monetaria y analistas externos dijeron que powell bien podría volver a su norma explicativa, tal vez esbozando en términos generales cómo el banco central abordará su próximo ciclo de flexibilización o profundizando en las lecciones aprendidas durante dos años sobre las causas y curas de la inflación. el tema de la conferencia —cómo influye la política monetaria en la economía— encajaría en cualquiera de los dos casos. william english, antiguo jefe de la división de asuntos monetarios de la reserva federal y actual profesor de la yale school of management, dijo que consideraba que el momento requería un esbozo general sobre el enfoque de la reducción de tipos. dado que los responsables de la política monetaria de la fed actualizarán en la reunión del mes que viene sus previsiones de tipos de interés para este año y 2025, powell no querrá ofrecer una orientación detallada sobre lo que está por venir, un riesgo en sí mismo por la posible reacción del mercado que podría desencadenar, o por la posibilidad de que los próximos datos empujen en una dirección diferente. en cambio, powell podría proporcionar algunos antecedentes para que el público y los mercados comprendan cómo responderá la fed a medida que evolucione la economía, dijo english. "digamos que la economía no va como esperamos. ¿qué significaría eso para la política monetaria? ... ¿qué hará falta para ir más rápido o más despacio?"

EL OTRO MANDATO Powell y otros dirigentes de la Fed se han aficionado a describir diferentes escenarios económicos, una estrategia que les permite ofrecer una perspectiva de referencia, pero también transmitir incertidumbre en torno a lo que podría ocurrir y cómo los diferentes resultados podrían hacerles reaccionar.

A algunos, por ejemplo, ha empezado a preocuparles que la economía se encuentre en un punto en el que la tasa de desempleo podría aumentar lo bastante rápido y lo bastante como para desbaratar el "aterrizaje suave" de la inflación que creían al alcance de la mano. Sin embargo, no está claro qué piensa la Reserva Federal en este momento sobre el "máximo empleo" —uno de sus dos objetivos junto con la inflación estable— y hasta qué punto están dispuestos a tolerar el aumento del desempleo para conseguir otro cuarto o medio punto porcentual de inflación.

Antulio Bomfim, exasesor especial de Powell y ahora jefe de macroeconomía global del equipo de renta fija de Northern Trust Asset Management, coincidió en que el presidente de la Fed probablemente se alejará de la orientación a corto plazo en favor de un debate sobre cuestiones más amplias, tal vez tratando de captar lo que el banco central acaba de vivir y cómo las próximas dinámicas laborales y de inflación pueden diferir de las anteriores a la pandemia. "Nos encontramos en un punto de inflexión para la política monetaria y, potencialmente, para la economía. Los puntos de inflexión son muy difíciles de navegar", dijo Bomfim.

Persisten las preguntas abiertas sobre la economía que está emergiendo, incluyendo si la inflación será un dolor de cabeza más persistente para los bancos centrales después de años de funcionamiento suave antes de la pandemia, y si la dinámica del mercado de trabajo ha cambiado y puede implicar tasas de desempleo más altas que la Fed pensó que podría lograr en base al rendimiento de la economía antes del COVID-19. Al ser la inflación una prioridad tan importante "en los últimos dos años, la Reserva Federal... se estaba comportando como un banco central de mandato único", dijo Bomfim. "Y ahora no sólo estamos en la transición de las subidas a los recortes, sino también en la transición de vuelta a lo que yo llamaría un estado de las cosas más normal".

