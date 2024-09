Con la bajada de tipos de la fed a la vista, el debate gira en torno a la magnitud de la medida

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 18 sep (Reuters) - Es casi seguro que el miércoles la Reserva Federal bajará los tipos de interés por primera vez en más de cuatro años, a medida que el banco central estadounidense comienza a revertir las condiciones restrictivas que impuso para frenar la inflación, pero sigue en el aire si los responsables de política monetaria optan por un recorte de medio punto porcentual o por un movimiento menor. Su decisión sobre cómo quieren iniciar un nuevo ciclo de relajación —a menos de dos meses de lo que se espera que sean unas reñidas elecciones presidenciales en EEUU— probablemente dependa más de la señal que quieren enviar al dejar atrás los tipos de interés más altos en un cuarto de siglo que de las expectativas sobre el impacto macroeconómico a corto plazo, aunque aumente su preocupación por el mercado laboral. Un recorte de medio punto porcentual —al que ahora se da más de un 60% de probabilidad en los mercados de futuros de tipos— señalaría el compromiso de mantener la actual expansión económica y el crecimiento del empleo que la acompaña, algo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que es la máxima prioridad ahora que la inflación se acerca al objetivo del 2% del banco central. Una reducción de un cuarto de punto porcentual en los costes de endeudamiento sería más coherente con la forma en que la Fed ha iniciado anteriores ciclos de flexibilización fuera de cualquier crisis en ciernes. Se alinearía con el enfoque prudente que los dirigentes monetarios dijeron que estaban adoptando hacia los recortes de tipos y seguiría los datos económicos que han mostrado que la economía está en desaceleración, pero no, aparentemente, a punto de resquebrajarse. El reciente crecimiento del empleo ha descendido desde los altos niveles de la pandemia del COVID-19, pero sigue siendo positivo. Los datos de ventas minoristas y producción industrial publicados el martes superaron las expectativas y un modelo de la Fed de Atlanta que realiza un seguimiento de las estimaciones de crecimiento económico basado en los datos entrantes muestra que la economía se está expandiendo a un ritmo anual del 3,0% en lo que va del tercer trimestre, por encima de las estimaciones del banco central sobre el potencial de EEUU.

"Nunca nos hemos acercado a un punto de inflexión importante sobre los tipos de interés sin más certeza" sobre cómo comenzaría, escribió el lunes Diane Swonk, economista jefe de KPMG, antes del inicio de la última reunión de política monetaria de dos días de la Fed. Pero mientras que un recorte de 50 puntos básicos "sin duda será discutido", dijo Swonk, "es poco probable que Powell tenga los votos". Otros argumentaron que después de la última reunión de la Fed en julio, en la que varios responsables de política monetaria se mostraron abiertos a recortar los tipos en ese momento y con los inversores volcándose hacia las apuestas de un recorte de medio punto porcentual, hacer menos sería visto como no cumplir con la declaración de Powell del mes pasado de que no quería que el mercado laboral se debilitara más. "La Fed ofrecerá un recorte de 50 puntos básicos para poner en marcha el ciclo de flexibilización y buscará (...) asegurar que no está detrás de la curva y fortalecer la confianza" de que la expansión continuará a medida que la inflación disminuya aún más, escribió el vicepresidente de Evercore ISI, Krishna Guha, al tiempo que señaló que podría haber hasta tres disensos, una fractura inusual de los esfuerzos de Powell para operar por consenso.

Batalla contra la inflación la decisión de la fed sobre los tipos de interés y la nueva declaración de política monetaria se publicarán a las 1800 gmt, junto con proyecciones económicas actualizadas que mostrarán cuánto anticipan los dirigentes monetarios que bajarán los tipos a lo largo de este año y en 2025. los responsables también actualizarán sus perspectivas de inflación, desempleo y crecimiento económico. el tipo de interés de referencia de la reserva federal se ha mantenido entre el 5,25% y el 5,50% durante 14 meses. esta cifra es superior a tres de los últimos seis periodos de "mantenimiento" de la reserva federal, pero inferior a los 15 meses que permaneció sin cambios antes de la crisis financiera de 2007-2009 e incluso inferior a la pausa de 18 meses durante la "gran moderación" de finales de los años noventa. si bien la decisión sobre los tipos de interés en sí misma es fundamental, la forma en que powell describa esa decisión y las perspectivas de los costes de endeudamiento durante su conferencia de prensa posterior a la reunión puede serlo aún más. está previsto que comience su intervención media hora después de la publicación de la declaración de política monetaria y las proyecciones. la decisión de la reserva federal, el tenor de la declaración, la conferencia de prensa de powell y la reacción del mercado a la misma se producirá aproximadamente siete semanas antes del final de una campaña de elecciones presidenciales de eeuu que puede girar, al menos en parte, en torno a la percepción de los votantes sobre cuestiones de bolsillo como los alimentos y los costes de la vivienda.

Tras la pandemia, una combinación de escasez de bienes, gasto masivo, escasez de mano de obra, grandes déficits públicos y precios agresivos por parte de las empresas llevó la inflación a su nivel más alto en 40 años en 2022. Aunque el crecimiento salarial también fue fuerte y para muchos trabajadores superó el ritmo de los aumentos de precios, la confianza fue sombría durante gran parte del tiempo, en un momento en que la Reserva Federal subió los tipos de interés para tratar de frenar la economía, los tipos hipotecarios subieron en respuesta y los bancos frenaron el crédito para muchos tipos de préstamos y prestatarios.

La inflación, según la medida más observada por la Reserva Federal, se encuentra ahora a medio punto porcentual del objetivo del banco central y se espera que descienda gradualmente durante el resto de 2024 y el próximo año.

La economía se ha comportado mejor de lo esperado en casi todas las medidas y ahora se espera que la Reserva Federal cambie de marcha y ofrezca sus primeras pistas el miércoles sobre la rapidez y el alcance de su giro. (Reporte de Howard Schneider; edición de Dan Burns y Paul Simão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

