Congreso de EEUU vota sobre desacato de Steve Bannon

ARCHIVO - En esta fotografía del domingo 19 de agosto de 2018, Steve Bannon, ex asesor del presidente Donald Trump, habla durante una entrevista con The Associated Press en Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota el jueves sobre si declarará a Steve Bannon, viejo aliado y asistente de Trump, en desacato del Congreso por desafiar una citación del panel investigador del asalto al Capitolio el 6 de enero. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)