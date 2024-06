Copa América: Gareca vuelve a cruzarse contra Perú, ahora como técnico de Chile

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El clásico del Pacífico escribirá un nuevo capítulo al trasladarse al estado de Texas.

Chile y Perú se medirán el viernes en la Copa América, en un partido por el Grupo A que tendrá un importante ingrediente emocional al marcar el reencuentro de Ricardo Gareca frente a la selección que dirigió durante ocho años.

El entrenador argentino asumió las riendas de Chile a inicios de año y su primera prueba oficial será contra Perú el equipo que llevó al Mundial de Rusia 2018.

“Hoy en día estoy totalmente enfocado en la selección de Chile y lo emocional mío pasa estrictamente por presentar el mejor equipo para el inicio de la copa”, dijo Gareca en la víspera del encuentro en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NFL.

Con Gareca al mando, Perú pudo disputar su primera Copa del Mundo en 36 años y se quedó a las puertas de repetir en la cita de Qatar 2022 tras perder ante Australia por penales en un repechaje intercontinental. También se alcanzó el subcampeonato de la Copa América de 2019 y las semifinales de la posterior edición en 2021.

“El agradecimiento a la gente (peruana) nunca va a cambiar. Me trataron muy bien", reflexionó Gareca.

El duelo cerrará la primera fecha de la llave en la que la campeona defensora Argentina y la invitada Canadá levantarán el telón del torneo la noche del jueves en Atlanta.

Y es un enfrentamiento de dos equipos de presente desteñido en las eliminatorias del Mundial 2026, y en el que el banquillo de Perú igualmente hay un entrenador que tendrá su primera presentación oficial.

El uruguayo Jorge Fossati fue nombrado a fines del año pasado y su máximo objetivo es tratar es reanimar a un equipo que está hundido en el fondo de la tabla de posiciones de las eliminatorias de Sudamérica — sin conocer la victoria después de seis fechas.

Lapidario, Fossati indicó que actualmente nadie ve a Perú “como favorita para nada" y que es una realidad que sus jugadores deben asumir sin complejos.

“Lo que está en nuestras manos es usar el presente para que esa realidad cambie", señaló Fossati. “Más allá de todo el folclore que tiene este partido en especial, por el técnico, porque es el clásico del Pacífico, nosotros por encima de todo tenemos que respetar al rival sin subestimar pero tampoco sobrestimar”.

Sin vidal

La convocatoria de Gareca para esta Copa América incluyó a los atacantes Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, así como el arquero Claudio Bravo, tres jugadores emblemáticos de la “Generación Dorada” que le dio a Chile sus primeros títulos internacionales al consagrase en las ediciones sucesivas de la Copa América de 2015 y 2016, venciendo a Argentina por penales en ambas finales.

Pero Gareca prescindió de dos históricos: el volante Arturo Vidal y el defensor central Gary Medel.

Durante un acto con su club chileno Colo Colo, Vidal se refirió esta semana sin tapujos sobre su ausencia: “Te da tristeza, rabia, no poder estar. No es algo futbolístico, es algo del entrenador, que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores".

"Me hubiese encantado estar, no me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera. Ojalá a la selección le vaya bien y que debuten con un triunfo”, dijo.

Vargas, Sánchez y Bravo se perfilan para estar en el once titular del debut y la duda pasa por Darío Osorio, quien a sus 20 años asoma como la nueva gran promesa del fútbol chileno. El atacante del club danés Midtjylland arrastra problemas físicos.

Conexión danesa

Perú sigue dependiente de jugadores muy veteranos, destacándose su goleador histórico Paolo Guerrero, el arquero Pedro Gallese, el volante Christian Cueva y el atacante Edison Flores. A sus 40 años, Guerrero acude a su sexta Copa América.

Para una inyección de juventud se tendría que ver a Oliver Sonne, un lateral/volante que nació en Dinamarca y que recién en marzo debutó con la selección tras completar el proceso de naturalización. Su tía es la supermodelo Helena Christensen, famosa en la década de 1990 por ser imagen de Victoria’s Secret,

Antecedentes

El último enfrentamiento entre ambos se remonta a octubre del año pasado, con una victoria 2-0 para Chile en Santiago por las eliminatorias mundialistas.

En un historial de 84 partidos, Chile domina con 46 victorias, 14 empates. Perú ha ganado en 24 ocasiones.

