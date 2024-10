Copropietario del United evita pronunciarse sobre el futuro de Ten Hag

El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, evitó pronunciarse sobre el futuro de su entrenador, Erik Ten Hag, muy discutido desde hace varios meses a causa de los malos resultados de su equipo.

"No quiero responder a esa cuestión. Me gusta mucho Erik. Creo que es un muy buen entrenador, pero a fin de cuentas no soy yo el que decide", declaró este viernes a la BBC.

El fundador de Ineos echó balones fuera y trasladó la responsabilidad al nuevo equipo rector del Manchester United, Dan Ashworth, su director deportivo, y Omar Barrada, director ejecutivo.

El Manchester United vive un inicio de temporada catastrófico; es 13º en la Premier con sólo dos victorias en seis fechas, y en Europa League los hombres de Ten Hag empataron a tres en Oporto el jueves.

"Nuestro objetivo es muy claro, queremos devolver al Manchester United donde debe estar, y por el momento no es el caso, evidentemente", explicó el millonario británico, dueño del Manchester United desde febrero.

El United viaja el domingo a Birmingham para enfrentarse al Aston Villa (5º).

