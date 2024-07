Corregido-francia dará protección las 24 horas al equipo olímpico israelí en medio de las tensiones de gaza

(Modifica los párrafos 1 y 3 para reflejar que Darmanin habló el domingo por la noche y no el lunes)

PARÍS, 22 jul (Reuters) - Los atletas israelíes recibirán protección las 24 horas del día durante los Juegos Olímpicos de París, dijo el domingo el ministro del Interior de Francia, después de que un legislador de extrema izquierda dijera que la delegación de Israel no era bienvenida y convocara protestas contra su participación.

Los Juegos comienzan el viernes en un contexto de gran preocupación por la seguridad en un momento de crecientes tensiones geopolíticas por las guerras en Ucrania y Gaza. La guerra de Israel contra Hamás, que ha devastado Gaza, se ha convertido en un pararrayos entre la extrema izquierda francesa, y algunos críticos acusan a los miembros propalestinos de antisemitismo. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, declaró en una entrevista televisiva a última hora del domingo que los atletas israelíes estarían protegidos las 24 horas del día durante los Juegos, 52 años después de la masacre olímpica de Múnich en la que once israelíes murieron a manos de milicianos palestinos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, declaró en una reunión de homólogos de la Unión Europea celebrada el lunes en Bruselas: "Quiero decir en nombre de Francia, a la delegación israelí, que les damos la bienvenida a Francia para estos Juegos Olímpicos".

Afirmó que insistiría en este punto en una inminente llamada telefónica con su homólogo israelí, y también "le diría que estamos garantizando la seguridad de la delegación israelí".

El sábado, en un mitin a favor de Gaza, el diputado del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) Thomas Portes fue grabado diciendo que los atletas olímpicos israelíes no eran bienvenidos en Francia, y que debería haber protestas contra su participación en los Juegos.

"Estamos a pocos días de un acontecimiento internacional que se celebrará en París, que son los Juegos Olímpicos. Y estoy aquí para decir que no, que la delegación israelí no es bienvenida en París. Los atletas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París", dijo entre aplausos, según imágenes publicadas en las redes sociales.

Portes no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. La embajada israelí declinó hacer comentarios.

Algunos parlamentarios de la LFI defendieron parcialmente los comentarios de Portes. Manuel Bompard, alto cargo del partido y diputado, escribió en X que apoyaba a Portes "ante la ola de odio que está sufriendo".

"Ante las repetidas violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno israelí, es legítimo pedir que sus atletas compitan bajo una bandera neutral en los Juegos Olímpicos", escribió.

Como muestra de los complejos problemas de seguridad que rodean a la delegación israelí, la ceremonia en memoria de los atletas israelíes muertos en el atentado de Múnich de 1972 se ha trasladado del exterior del Ayuntamiento de París a la embajada israelí.

"La petición de las autoridades francesas de trasladar la ceremonia del Ayuntamiento a la embajada se debió a que estaba destinada a celebrarse en la zona de seguridad restringida ('zona gris') previa a los Juegos Olímpicos", declaró la embajada en un comunicado.

Los Juegos arrancan con una ambiciosa ceremonia de apertura a orillas del Sena, en la que los atletas desfilan en barcazas por el río. Sin embargo, la participación es opcional, y las autoridades israelíes se han negado a decir si los atletas de Israel tomarán parte. (Reporte de John Irish y Tassilo Hummel; redacción de Gabriel Stargardter; edición de Mark Heinrich; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters