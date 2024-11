Corregido-tchouaméni, del real madrid, es baja por un esguince de tobillo

(Corrige el tercer párrafo para aclarar que la fuente es The New York Times, no el Real Madrid)

6 nov (Reuters) - El centrocampista defensivo del Real Madrid Aurélien Tchouaméni sufrió un esguince de tobillo y estará de baja sin fecha prevista para su regreso, informó este miércoles el club de LaLiga.

El internacional francés, de 24 años, fue sustituido por su compatriota Eduardo Camavinga en el minuto 46 de la sorprendente derrota por 3-1 ante el AC Milan, de la Serie A, por la Liga de Campeones disputada el martes en el Santiago Bernabéu.

The New York Times informó de que Tchouaméni se perderá al menos cuatro semanas debido a la lesión.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", indicó el club en un comunicado.

El Madrid, segundo en la clasificación de LaLiga con 24 puntos en 11 partidos, nueve menos que el líder, el Barcelona, que ha jugado un partido más, recibirá el sábado al Osasuna, quinto. Tras la pausa internacional, visitará al Leganés en LaLiga y al Liverpool en la Liga de Campeones el 27 de noviembre.

Francia recibirá a Israel en la Liga de Naciones de la UEFA el 14 de noviembre y viajará a Italia tres días después. (Información de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters