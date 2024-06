Costa de Marfil lanza campaña para que la gente se inscriba en plan de salud

ABIYÁN, Costa de Marfil (AP) — Las autoridades de Costa de Marfil establecieron centros móviles para que la gente se inscriba en el sistema de salud médica universal, fundado en el 2019 pero que ha sido criticado por dificultades en acceder a los beneficios.

Costa de Marfil es uno de pocos países africanos que tiene un programa de salud universal. Pero, después de cinco años, menos de la mitad de los ciudadanos se han inscrito. El plan, conocido por sus siglas en francés CMU, cubre el 70% de los gastos por salud de la ciudadanía con el pago de 1.000 francos africanos, el equivalente de unos 1,65 dólares.

Sin embargo, muchos participantes han reportado fallas, como que los cupones entregados por hospitales para comprar medicamento no son aceptados en las farmacias por lo cual las personas tienen que pagar de su propio bolsillo.

Los centros móviles están siendo llevados a mercados y vecindarios remotos, a fin de permitirle a la ciudadanía inscribirse y obtener allí mismo carnés para que puedan inmediatamente recibir atención en hospitales, clínicas y farmacias en todo el país.

Desde el 2019 hasta este año, solo 13 millones de personas, un 40% de la población, se ha podido registrar.

El ministro de Salud del país, Pierre Dimba, dijo que los centros móviles buscan llegar a gente que no ha podido inscribirse por diversas razones, como por ejemplo que trabajan largas horas.

“Usamos el método que usamos que funcionó bien para la campaña de vacunación durante la pandemia de COVID-19, que era ir a la gente en los mercados, en vecindarios remotos, para que se inscriban”, dijo Dimba.

Un habitante local, Bruno Agnissan, dijo que ya tenía una tarjeta CMU, pero que vino a un centro de inscripción en Abiyán para pedir información de cómo usarla.

Dijo que cuando su hijo estaba siendo tratado de malaria en el hospital, se le acabaron las medicinas al hospital. Le dieron un cupón y le dijeron que vaya a conseguir la medicina en una farmacia local.

“Cuando fui a la farmacia y les mostré el cupón, la farmacia me dijo que no, que eso era solo para empleados públicos, no para la gente común”, relató Agnissan. “Fui a todas las farmacias, y no funcionó”.

___

The Associated Press recibe apoyo financiero para coberturas de temas de salud y desarrollo en África de la Fundación Bill & Melinda Gates. La AP es la única responsable de su contenido.

AP