Críticas generalizadas al impreciso borrador de la cumbre climática sobre fondos para países pobres

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Numerosos países del mundo se turnaron para rechazar un nuevo pero vago borrador publicado el jueves por la mañana, que intenta sentar las bases de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas sobre fondos para que los países en desarrollo hagan la transición a energía limpia y se adapten al cambio climático.

El borrador omitía un punto crucial: cuánto pagarán las naciones ricas a los países pobres. En el hueco para la cantidad mínima que los donantes están dispuestos a pagar aparecía sólo un marcador de posición “X”. Parte del motivo es que las naciones ricas aún no han hecho una oferta en las negociaciones.

Así que la presidencia de Azerbaiyán, con su paquete de propuestas presentado al amanecer, logró unir a un mundo fracturado en torno al cambio climático, pero sólo en su inquietud y desagrado absoluto por el plan. Los negociadores en la cumbre —conocida como COP29— en Bakú tratan de cerrar la brecha entre los 1,3 billones de dólares que el mundo en desarrollo dice que se necesitan en financiamiento climático y los pocos cientos de miles de millones que los negociadores dicen que las naciones más ricas han estado dispuestas a pagar.

Al presentar el plan, el negociador principal Yalchin Rafiyev recalcó lo equilibrado que era la propuesta, pero todos los bandos seguían diciendo que era cualquier cosa menos equilibrado y señalaban que el tiempo se estaba agotando.

“Nos gustaría corregir el equilibrio. Está completamente sesgado”, dijo la delegada de Pakistán, Romina Khurshid Alam.

Las naciones pobres criticaron tanto a las naciones ricas como a la presidencia. El delegado de Honduras, Malcolm Bryan, se quejó de que el plan era un “texto completamente desequilibrado que no nos acerca a un destino.... Es hora de que los países desarrollados pongan sus números sobre la mesa”.

El enviado climático de la UE, Wopke Hoekstra, calificó el borrador de “desequilibrado, inviable e inaceptable”.

En un comunicado, la presidencia de la COP29 subrayó que los borradores “no son definitivos”.

“La puerta de la presidencia de la COP29 siempre está abierta, y recibimos de buen grado cualquier propuesta de mediación que las partes deseen presentar”, dijo la presidencia en un comunicado. Añadió que las posibles cifras para un objetivo financiero se publicarán en la próxima versión del borrador.

El presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, convocó un qurultay —una reunión tradicional azerbaiyana— donde los negociadores hablaran para escuchar a todos los lados y buscar un compromiso. Dijo que “después de escuchar todas las opiniones, delinearemos un camino a seguir respecto a futuras iteraciones”.

Expertos independientes dicen que se necesita al menos un billón de dólares en financiación para ayudar a la transición de los combustibles fósiles que calientan el planeta hacia energías limpias como la solar y la eólica, adaptarse mejor a los efectos del cambio climático y pagar por las pérdidas y daños causados por el clima extremo.

Esa Ainuu, de la pequeña isla pacífica de Niue, criticó la falta de cifras en el acuerdo preliminar.

“Para nosotros en el Pacífico, esto es crítico”, dijo Ainuu. “No podemos escapar al desierto. No podemos escapar a otro lugar. Esta es la realidad para nosotros. Si las finanzas no traen nada positivo, (entonces) ¿por qué venimos a la COP?”.

“Ni siquiera sé si vamos a estar aquí para una COP30 o COP31. Debe ocurrir algo”, afirmó.

Adao Barbosa, negociador principal de la nación del océano Índico de Timor-Leste, dijo que todos los países en desarrollo están descontentos con el acuerdo de financiamiento climática. Tal como están las cosas, el acuerdo es débil, dijo Barbosa.

Mohamed Adow, director del centro de estudios Power Shift Africa, expresó su decepción por la falta de una cifra. “Vinimos aquí a hablar de dinero. La forma de medir el dinero es con números. Necesitamos un cheque pero todo lo que tenemos ahora es un papel en blanco”, dijo.

Iskander Erzini Vernoit, director del centro de estudios marroquí Imal Initiative for Climate and Development, dijo que estaba “sin palabras por lo decepcionados que estamos en esta etapa de haber llegado tan lejos sin números serios sobre la mesa y sin un compromiso serio de los países desarrollados”.

Dijo que algunas naciones desarrolladas “están despertando lentamente” y asimilando que mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) por encima de la era preindustrial requerirá más de un billón de dólares en financiación. “Pero muchos todavía están dormidos al volante”, dijo.

Hay tres grandes partes del problema en las que los negociadores necesitan encontrar un acuerdo: cuánto es la suma total, cuánto va en forma de subvenciones o préstamos, y quién contribuye.

Observadores oficiales de las conversaciones del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, que están autorizados a estar presentes en las reuniones a puerta cerrada, informaron que los negociadores han acordado no ampliar la lista de países que contribuirán a los fondos climáticos globales, al menos en esta cumbre. Linda Kalcher, del centro de estudios Strategic Perspectives, dijo sobre la cuestión de subvenciones o préstamos, el texto del borrador sugiere “la necesidad de subvenciones y un mejor acceso a la financiación”.

Ella añadió que la falta de cifras en el texto del borrador podría ser un “farol”. La presidencia de la COP29, que prepara los textos “debería saber más (...) de lo que han puesto sobre la mesa”, dijo.

Otras áreas que se están negociando incluyen compromisos para reducir los combustibles fósiles que calientan el planeta y cómo adaptarse al cambio climático. Pero también han visto poco movimiento.

Las naciones europeas criticaron el paquete de propuestas por no ser lo suficientemente fuerte en reiterar el llamado del año pasado a una transición para alejarse los combustibles fósiles.

“El texto actual no ofrece ningún progreso” en los esfuerzos para reducir las emisiones de gases que atrapan el calor del mundo, dijo la jefa de la delegación alemana, Jennifer Morgan. “Esto no puede y no debe ser nuestra respuesta al sufrimiento de millones de personas en todo el mundo. Debemos hacerlo mejor”.

Eamon Ryan, ministro de medio ambiente de Irlanda, también criticó el “retroceso” sobre la reducción de combustibles fósiles respecto al acuerdo del año pasado.

La cobertura climática y medioambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de varias fundaciones privadas. AP es la única responsable de su contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

