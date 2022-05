Crónica del Liverpool - Real Madrid: 0-1

El 'Rey' se lleva un premio mejor de Par铆s

El Real Madrid conquista su decimocuarta Copa de Europa tras vencer 0-1 al Liverpool con descomunal Courtois

PAR脥S, 29 May. 2022 (del enviado especial de Europa Press, Ram贸n Chamorro) -

El Real Madrid se proclam贸 este s谩bado campe贸n de Europa por decimocuarta ocasi贸n en su historia despu茅s de derrotar por 1-0 en la final de la Liga de Campeones celebrada en el Stade de France al Liverpool ingl茅s, un rival que goz贸 de las mejores ocasiones y que se choc贸 ante un descomunal Thibaut Courtois y el idilio que tiene el conjunto madridista con esta competici贸n.

El 'Rey de Europa' aplic贸 su condici贸n ante el aspirante y volvi贸 a dejar claro que, m谩s all谩 de proyectos de Superligas, su historia se agranda sobre la Copa de Europa, la antigua o la m谩s 'nueva'. La semana pasada se llev贸 algo de disgusto con el fallido fichaje de Kylian Mbapp茅, pero de la ciudad del delantero se llev贸 seguramente un premio mejor.

Catorce 'Orejonas' ya, el doble que su perseguidor, todav铆a el Milan, y nueve jugadores de su actual plantillla ya con cinco, las mismas que Cristiano Ronaldo, ya menos 'Mr. Champions', un honor que pasa ahora a Carlo Ancelotti, r茅cord de los entrenadores con cuatro. Un estreno para Courtois, h茅roe de la noche parisina, como el pasado mes de febrero, y vital con sus paradas cuando el hexacampe贸n m谩s apret贸, aunque tendr谩 que compartir ese honor con Vinicius Jr, autor del gol del triunfo.

Un t铆tulo que confirma el cuarto doblete de la historia Liga-Copa de Europa y cierra una temporada exitosa con la que no contaban demasiados, pero que se fue labrando en Europa a base de 茅pica y sufrimiento. Esta vez no hizo falta ninguna remontada ni goles postreros, pareci贸 bastarle conocer como nadie la f贸rmula para ganar finales continentales y sobreponerse a un partido donde sufri贸 mucho por momentos.

El inicio de partido, retrasado hasta m谩s de media hora por los problemas fuera del estadio con la entrada de seguidores, fue complicado para el conjunto merengue. El Liverpool, con Thiago en el once, fue fiel a su estilo y arrincon贸 con su presi贸n a su rival, privado del bal贸n y fe cualquier conexi贸n con Benzema, Vinicius y Modric. El duelo era 'red', pero el aluvi贸n en cuanto a ocasiones no tanto.

Man茅 fue vital en este arranque, apareciendo por todos los lados y dificultando mucho las cosas a la zaga madridista. En cambio, el senegal茅s, que conect贸 muy bien con Thiago, no logr贸 tener el acompa帽amiento ni de Salah ni de Luis D铆az, muy buen sujetado por un poderoso Carvajal, que realiz贸 un gran despliegue por ambos lados.

A煤n as铆, fue el egipcio el que lanz贸 las dos primeras amenazas, sobre todo un complicado remate cerca del 谩rea peque帽a tras una buena acci贸n de Alexander-Arnold, replicada con una buena mano de Courtois. Mejor fue la que tuvo Man茅 minutos despu茅s, pero su gran disparo encontr贸 una mejor respuesta del belga, cuya estirada envi贸 el bal贸n al palo.

A partir de ah铆, gracias al trabajo de Kroos, el Real Madrid empez贸 a coger aire. Al alem谩n no le quem贸 la pelota y junto a 茅l creci贸 Modric. El choque se equilibr贸, se empez贸 a jugar tambi茅n en las cercan铆as de Karius, lo que ayud贸 a Benzema y Vinicius. El franc茅s tuvo la mejor ocasi贸n tras un gran pase de Alaba, pero no acert贸 a resolver con su sangre fr铆a y aunque termin贸 posteriormente enviando el bal贸n a la red, una larga espera en el VAR para ver si la pelota ven铆a o no de un contrario, lo anul贸.

Courtois hace de oro el gol de vinicius

Tras el descanso, se vivi贸 otro partido, m谩s prolongaci贸n de lo que hab铆a sido el tramo final de los primeros 45 minutos. El Real Madrid se encontr贸 m谩s c贸modo, control贸 mejor el ritmo, ayudado porque corrigi贸 los desajustes que le creaba Man茅, con buenas acciones de anticipaci贸n de Casemiro, y porque el Liverpool tampoco tuvo tanto 铆mpetu.

Poco a poco, con m谩s espacio para poder conectar con sus mejores jugadores y la pelota fue m谩s suya. Los de Juergen Klopp segu铆an intentando ser ahora los que aprovechasen m谩s las transiciones, con un Salah que mejor贸 sus prestaciones del primer tiempo y fue el m谩s que peligr贸 llev贸 y s贸lo la noche de Courtois evit贸 su revancha.

Y el Real Madrid fue el que golpe贸 primero. Modric amas贸 la pelota y encabez贸 una jugada por la derecha que acab贸 con una cabalgada de Valverde a la espalda de Robertson. El uruguayo entr贸 en el 谩rea y golpe贸 con fuerza y aunque no encontr贸 porter铆a, s铆 la aparici贸n fulgurante de Vinicius para hacer el 1-0 antes de la hora de juego.

El tanto desper贸 al Liverpool, que no tuvo m谩s remedio que lanzarse ya sin excesivos miramientos hacia Courtois, que fue entonces cuando respondi贸 de una manera que le podr铆a hacer acreedor de premios individuales mayores que el 'MVP' del choque. El belga le amarg贸 la noche a Salah con una mano sensacional, una salida a tapar de mucho nivel y, sobre todo, un parada antol贸gica tras un control excepcional del egipcio que no sab铆a qu茅 hacer ya para lograr el empate.

El conjunto ingl茅s no se rindi贸 y continu贸 prob谩ndolo de todos modos y con todo su arsenal ofensivo, pero enfrente ten铆a a un Real Madrid que demostr贸 el por qu茅 de su capacidad de supervivencia en Europa. No logr贸 sentenciar en un par de contragolpes muy claros, pero las prisas no ayudaron a los de Klopp y el 'Rey' sonri贸.

Ficha t茅cnica.

--resultado: liverpool, 0 - real madrid, 1 (0-0, al descanso)

--alineaciones.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konat茅, Robertson; Thiago (Firmino, min.77), Fabinho, Henderson (Keita, min.77); Salah, Man茅 y Luis D铆az (Diogo Jota, min.65).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde (Camavinga, min.86), Casemiro, Kroos, Modric (Ceballos, min.90); Vinicius (Rodrygo, min.91) y Benzema.

--gol:

0-1, min.59, Vinicius.

--脕RBITRO: Cl茅ment Turpin (FRA). Amonest贸 a Fabinho (min.62), por el Liverpool.

--ESTADIO: Saint-Dennis.