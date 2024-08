Cubana Yarisleidis Cirilo logra un bronce, Lisa Carrington su octavo oro

El canotaje esprint llegó a su final de los Juegos Olímpicos de París-2024 este sábado, con una medalla de bronce en C1-200 m para la cubana Yarisleidis Cirilo y el octavo oro olímpico para la neozelandesa Lisa Carrington en K1-500 m.

Cirilo, vigente campeona del mundo, terminó en 44.36 segundos, por detrás de la canadiense Katie Vincent (44.12, récord olímpico) y de la estadounidense Nevin Harrison (44.13), que se quedó a centésimas de segundo de defender su oro olímpico de Tokio-2020.

"Estoy más que satisfecha con la regata que hice, aquí logré mi mejor marca personal y es lo que me dice que lo di todo", declaró en zona mixta la joven de Guantánamo.

Su tercer puesto convierte a Cirilo en la primera mujer cubana en colgarse una medalla en canotaje.

"Para mí es una tremenda emoción. Yo le dije a mi entrenador que yo iba a ser la primera mujer que ganaba una medalla de oro olímpica y hoy salí en pos de eso y alcancé un tercer lugar con el cual me siento muy, muy, muy feliz", valoró la canoísta de 22 años.

- Jácome queda cuarta -

Su medalla confirma la progresión a lo largo del ciclo olímpico desde Tokio, donde quedó 12ª. Desde la cita nipona, la cubana se ha hecho con el oro en el Mundial-2022 en C2-200 m junto a Katherin Segura y más tarde con el oro en C1-200 m en el Mundial-2023.

En esta categoría, se coronó también en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, palmarés que la convertía en una de las favoritas para el sábado.

Por su parte la española Antía Jácome, subcampeona mundial en 2023 y 5ª en Tokio-2020, se quedó a las puertas del podio, cruzando a línea de meta en cuarta posición.

"Estoy muy contenta, no podía haber dado más de mí. Yo he dado mi 100%, mi mejor regata, y no ha podido ser porque han sido mejores que yo y estoy orgullosa de mi trabajo", valoró en zona mixta la gallega de 24 años.

Su compañera en categoría doble, María Corberá, no alcanzó la final en C1, al igual que las chilenas María Mailliard y Karen Roco, y la brasileña Valdenice Conceiçao, caídas en semifinales.

- Carrington, a un oro del récord -

Otra gran protagonista de la jornada fue la neozelandesa Lisa Carrington, que logró su tercer oro en París-2024 con su victoria en el K1-500 m para alcanzar los ocho olímpicos, que la elevan al estatus de leyenda de los Juegos.

Luego de haberse proclamado ya campeona en el K4-500 m el jueves y en el K2-500 m el viernes, Carrington aumentó su leyenda dominando a la húngara Tamara Csipes y Emma Jorgensen, un podio idéntico al de Tokio-2020.

A los tres oros de París se le suman otros tantos en Tokio hace tres años, un primero en Londres-2012 (K1-200 m) y otro en Rio-2016 (K1-500 m).

Iguala el récord en su deporte de la alemana Brigit Fischer, quien sumó ocho títulos olímpicos entre 1980 y 2004, y se sitúa en la tercera posición de las deportistas más laureadas en unos Juegos, empatada con la amazona alemana Isabell Werth y la nadadora estadounidense Jenny Thompson.

Este trío está a tan sólo un título del récord compartido por la gimnasta soviética Larissa Latynina y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, quien su mó su 9º oro en París-2024.

En la tercera final disputada este sábado, la del K1-1000 m masculino, el checo Josef Dostal se impuso a los húngaros Adam Varga y Balint Kopasz, plata y bronce respectivamente.

El argentino Agustín Vernice empató en la cuarta posición con el bielorruso Uladzislau Kravets (3:28.10), a tres segundos del podio.

