cumbre de la unión europea concluye sin acuerdo sobre los altos cargos

BRUSELAS, 17 jun (Reuters) - Los líderes de la Unión Europea terminaron el lunes sin acuerdo el debate sobre quién debe ocupar los puestos más importantes del bloque durante los próximos cinco años, con el objetivo de tomar una decisión en la cumbre de la próxima semana. La reunión de los líderes fue la primera desde las elecciones al Parlamento Europeo, en las que ganaron la centro-derecha y los nacionalistas de derecha, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, sufrieron humillantes derrotas. Durante la cena en Bruselas, los 27 líderes nacionales de la UE debatieron quién debe dirigir el poderoso órgano ejecutivo de la Comisión Europea, quién debe presidir sus reuniones del Consejo Europeo y quién debe ocupar el puesto de jefe de política exterior. Se esperaba que la alemana Ursula von der Leyen fuera designada para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, el ex primer ministro portugués, Antonio Costa, como presidente del Consejo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, como jefa de la diplomacia. Pero el actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que necesitaban más tiempo. "Ha sido una buena conversación, creo que va en la buena dirección. Pero esta noche no hay acuerdo", declaró a la prensa tras la cena. Michel dijo que los partidos políticos paneuropeos habían hecho propuestas sobre los puestos y que se necesitaría más trabajo para llegar a un acuerdo. No dio más detalles sobre las propuestas. Von der Leyen se mantiene en la pole position para seguir presidiendo la Comisión Europea, impulsada por el triunfo de su Partido Popular Europeo (EPP, por su sigla en inglés), de centro-derecha, en las elecciones celebradas entre el 6 y el 9 de junio. Trece de los 27 líderes de la UE pertenecen a partidos del PPE. Con el apoyo de Francia y Alemania, tendría la mayoría cualificada necesaria para ser designada. Francia había sopesado anteriormente alternativas a von der Leyen, pero con unas elecciones parlamentarias anticipadas convocadas por Macron a partir del 30 de junio, el Gobierno prefiere ahora la estabilidad de la UE. Alemania ha dejado claro que apoya a von der Leyen para otro mandato.

Un trío formado por von der Leyen, Costa -un veterano socialista- y el liberal Kallas garantizaría un equilibrio político y geográfico entre los altos cargos. Está previsto que los líderes tomen una decisión formal en una cumbre los días 27 y 28 de junio. Von der Leyen aún necesitaría el respaldo del Parlamento Europeo, que vota en su primera sesión a partir del 16 de julio.

