Curry no jugará el duelo de Warriors contra Thunder por dolor en ambas rodillas

San francisco (ap) — stephen curry quedó descartado para el enfrentamiento del miércoles en la conferencia oeste entre los warriors de golden state y el thunder de oklahoma city, debido a dolor en ambas rodillas.

Curry se sometió el martes a una resonancia magnética que no mostró daño estructural, pero está experimentando dolor alrededor de ambas rótulas. El astro se colocó grandes bolsas con hielo en las dos rodillas el lunes, durante los descansos en el banquillo.

Los Warriors perdieron por 128-120 ante los Nets — el cuarto encuentro en seis días para Golden State.

Curry, de 36 años, está promediando 29,7 minutos en sus primeros 14 partidos de su 16ª temporada en la NBA. El encuentro del miércoles es el cuarto que se ha perdido hasta ahora.

El entrenador Steve Kerr dijo que recibió en la jornada una llamada del director de Medicina Deportiva y Rendimiento, Rick Celebrini, quien recomendó que Curry descansara contra el Thunder. La esperanza es que Curry, dos veces Jugador Más Valioso y líder de todos los tiempos en triples de la NBA, esté listo para regresar en el inicio de una gira fugaz de dos partidos el sábado en Phoenix.

“Ha estado golpeado en la última semana, sus rodillas le han estado molestando, así que esto no fue una sorpresa cuando hablé con Rick esta mañana”, dijo Kerr. “Él me llamó y me hizo esta recomendación, y estuve de acuerdo con él. Esperemos que esto le dé a Steph el tiempo que necesita en los próximos días a fin de prepararse para nuestro viaje”.

Curry está promediando 22,4 puntos, 6,5 asistencias y 5,4 rebotes en el inicio de campaña de los Warriors, con una foja de 12-5.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP