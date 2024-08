Daly de la fed dice que es hora de considerar ajuste de costos de endeudamiento: ft

18 ago (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que ha llegado el momento de considerar la posibilidad de ajustar los costos de endeudamiento desde su actual rango de entre 5,25% a 5,5%, en una entrevista con el Financial Times publicada el domingo.

"El gradualismo no es debilidad, no es lentitud, no es retraso, es simplemente prudencia", dijo Daly al periódico, añadiendo que el mercado laboral, aunque se está ralentizando, "no es débil".

En declaraciones a principios de este mes, dijo que es demasiado pronto para saber si el informe sobre el empleo de julio indica una desaceleración o una debilidad real, pero advirtió que es "extremadamente importante" evitar que el mercado laboral se incline hacia una desaceleración. Se mostró "más confiada" en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto pronunciar un discurso sobre las perspectivas económicas el viernes, primer día completo del simposio económico anual de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming. (Reporte de Urvi Dugar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters