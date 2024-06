Danés eriksen escribe un nuevo capítulo en la eurocopa tras sufrir un colapso casi fatal

STUTTGART, 16 jun (Reuters) - Mientras Dinamarca se preparaba el domingo para salir al campo para su choque inaugural de la Eurocopa contra Eslovenia, las emisoras de todo el mundo recordaron lo que pasó hace tres años cuando el mediocampista Christian Eriksen casi pierde la vida.

En aquella ocasión, hace 1.100 días, los daneses también eran favoritos, al enfrentarse a un equipo finlandés que hacía su primera aparición en una fase importante, pero nada de eso importó cuando Eriksen, entonces de 29 años, cayó al césped después de sufrir un paro cardíaco mientras sus compañeros miraban horrorizados.

Sorprendentemente, tanto él como Dinamarca se recuperaron: a Eriksen le colocaron un dispositivo para regular su corazón y sus compañeros de equipo emprendieron una carrera histórica hasta las semifinales de la Eurocopa, donde perdieron ante Inglaterra en el primero de muchos capítulos nuevos escritos desde entonces.

"Esta vez en la Eurocopa, mi historia es muy diferente a la última vez. Por suerte, han pasado muchos partidos desde que sucedió, me sentí confiado al llegar a este partido y estaba feliz de jugar", dijo Eriksen en voz baja tras marcar en el empate a un gol de su selección ante Eslovenia.

Después de casi perder la vida aquella tarde de junio en Copenhague, Eriksen pronto volvió a jugar y marcó dos minutos después de regresar a la selección nacional en un partido contra Holanda en marzo de 2022.

El domingo, volvió a mover los hilos en el centro del campo de Dinamarca como si nada hubiera pasado, anotando el primer gol en el minuto 17.

"Me alegré mucho, tenía en mente que no había marcado en la Eurocopa, así que obviamente eso estaba en mi mente, no tenía en mente nada más que el fútbol", apuntó. (Reporte de Philip O'Connor. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters