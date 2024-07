Datos-gobernadores beshear y shapiro son las posibles opciones como compañero de fórmula de harris

Por Trevor Hunnicutt y Nandita Bose

WASHINGTON, 22 jul (Reuters) - La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de abandonar la candidatura a la reelección y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris para sustituirlo en la contienda demócrata la deja frente a una necesidad crucial e inmediata: a quién elegir como su compañero de fórmula.

Estas son algunas de las principales personas que se están discutiendo, siempre que no busquen la nominación a la candidatura presidencial ellos mismos, según fuentes cercanas a las discusiones de política interna.

Andy beshear, gobernador de kentucky

El gobernador demócrata Andy Beshear se ha labrado una carrera política exitosa en un estado predominantemente republicano que votó por Donald Trump por un margen de más de 25 puntos porcentuales en 2020.

Beshear ha promovido su historial de generar empleos en Kentucky, apoyar la educación pública y ampliar el acceso a la atención médica. Como gobernador, vetó la ley que prohibía los abortos y la atención para los jóvenes transgénero, aunque los vetos fueron anulados por la legislatura dominada por los republicanos.

Beshear respaldó a Harris el lunes y dijo que podría ayudar al país a "avanzar hacia algo mejor" para Estados Unidos. Cuando se le preguntó si consideraría la vicepresidencia, dijo a MSNBC que le encantaba servir a su estado, pero agregó: "La única forma en que consideraría algo más que este trabajo es si creyera que puedo ayudar más a mi pueblo y a este país".

Pete buttigieg, secretario de transporte de eeuu

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, consiguió una sólida base de seguidores entre los votantes del Partido Demócrata durante sus primarias de 2020 contra Biden y Harris, ganando el caucus de Iowa, el primero en la carrera por la nominación presidencial del conglomerado.

Visto como un refinado defensor de las políticas de Biden, Buttigieg luego respaldó al presidente y fue elegido para unirse al gabinete del Gobierno entrante en 2021. El exalcalde de South Bend, Indiana, también tiene profundos vínculos con Michigan, un estado que será clave para los demócratas en noviembre.

El domingo, Buttigieg respaldó la candidatura de la vicepresidencia y dijo: "Harris es ahora la persona adecuada para tomar la antorcha, derrotar a Donald Trump y suceder a Joe Biden (...) Haré todo lo que pueda para ayudarla a ganar".

Roy cooper, gobernador de carolina del norte

El gobernador ha recibido elogios de los demócratas por su firme posición a favor del desarrollo económico y su capacidad para obtener índices de aprobación relativamente altos en un estado políticamente competitivo que se inclina por los republicanos y que votó por Trump tanto en 2016 como en 2020.

"Si quieres un candidato que pueda poner en el centro del escenario la destrucción (del precedente legal) Roe vs Wade por parte de Donald Trump, si quieres un candidato que realmente condene a criminales como Donald Trump y si quieres un candidato que pueda poner la edad y la aptitud de Trump en primer plano, Kamala Harris es la persona", dijo Cooper a MSNBC el lunes, un día después de hablar con la vicepresidenta y anunciar su respaldo.

Mark kelly, senador por el estado de arizona

El senador Kelly es muy apreciado entre las élites del Partido Demócrata por adoptar un tono relativamente moderado en un estado muy disputado que tradicionalmente ha favorecido a los republicanos, pero que Biden ganó en 2020. Kelly, excapitán de la Marina y astronauta, también es esposo de la exrepresentante Gabrielle Giffords, que resultó gravemente herida en un tiroteo en 2011. La violencia armada es un tema importante de campaña para los demócratas.

"No podría estar más seguro de que la vicepresidenta @KamalaHarris es la persona adecuada para derrotar a Donald Trump y liderar a nuestro país hacia el futuro. Ella cuenta con mi apoyo para la nominación y Gabby y yo haremos todo lo posible para elegirla presidenta de Estados Unidos", escribió Kelly en una publicación X el domingo, refiriéndose a su esposa.

Josh shapiro, gobernador de pensilvania

Shapiro asumió el cargo el año pasado, pero ya es visto como una estrella en ascenso del partido. Shapiro, formado como abogado, se desempeñó como fiscal general del estado, una formación jurídica similar a la de Harris. Tiene un largo historial de ganar elecciones contra los republicanos en un estado clave para los demócratas en las elecciones de noviembre.

Shapiro y Harris hablaron el domingo, según una fuente familiarizada con el tema.

"Conozco a Kamala Harris desde hace casi dos décadas: ambos hemos sido fiscales, ambos hemos defendido el estado de derecho, ambos hemos luchado por el pueblo y hemos obtenido resultados. Kamala Harris es una patriota digna de nuestro apoyo", dijo en un comunicado el domingo, añadiendo que ella "perfeccionaría nuestra unión, protegería la democracia y promovería la libertad real".

Jb pritzker

El multimillonario gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha demostrado ser una fuerza importante en el partido, aprovechando sus propios recursos financieros vinculados a los hoteles Hyatt para ayudar al esfuerzo de campaña de Biden y defender la Convención Nacional Demócrata en Chicago el próximo mes. Si bien Illinois se inclina fuertemente por los demócratas, el vecino Wisconsin es uno de los objetivos más codiciados en las elecciones de 2024.

Al respaldar a Harris el lunes, Pritzker dijo que los dos habían hablado y que sentía que era importante que Estados Unidos eligiera a una mujer como presidenta.

"Harris ha demostrado, en cada momento de su carrera, que posee las habilidades, la fuerza y ​​el carácter para liderar este país y la visión para mejorar las vidas de todos los estadounidenses (...) ella representa la mejor oportunidad de nuestro partido para derrotar a Donald Trump", dijo.

Gretchen whitmer, gobernadora de michigan

Whitmer ha construido una base sólida en el disputado estado de Michigan, postulándose sobre una plataforma de conversaciones directas y cuestiones cotidianas. Atrajo la atención de Biden en 2020 y fue examinada como posible compañera de fórmula antes de que Biden eligiera a Harris. Fue una de las principales defensoras del intento de reelección de Biden.

Una candidatura Harris-Whitmer sería la primera exclusiva de mujeres para un partido político importante de Estados Unidos, una ventaja potencial en unas elecciones en las que los derechos reproductivos de las mujeres son un tema central, en caso de que esta combinación pudiera superar el sexismo.

Whimter respaldó a Harris en una publicación en X el lunes y dijo que será copresidenta de la campaña de Harris. Le dijo a WLNS, una unidad de la cadena CBS, que no aceptaría el puesto de vicepresidenta si se lo ofrecieran. "No me iré de Michigan", declaró.

Harris se centrará en reducir los costos para los votantes de Michigan, "restaurar sus libertades, generar empleos y cadenas de suministro en casa y construir una economía que funcione para los trabajadores", afirmó.

"No podemos permitir que Donald Trump se acerque a la Casa Blanca. ¡Vamos!". (Reportes de Trevor Hunnicutt y Nandita Bose; reportes adicionales de Jasper Ward y Susan Heavey. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters