Datos-la política exterior de trump: replantear la otan, tropas a méxico y evitar la iii guerra mundial

(Añade una sección sobre las referencias de Trump a la Tercera Guerra Mundial)

Por Gram Slattery

10 sep (Reuters) - El expresidente republicano Donald Trump dice que planea alterar fundamentalmente la relación de Estados Unidos con la OTAN si gana un segundo mandato de cuatro años en noviembre.

En campaña, ha propuesto enviar fuerzas armadas a México para luchar contra los cárteles de la droga y aplicar aranceles expansivos a amigos y enemigos por igual.

Estas son las propuestas de política exterior que Trump se ha comprometido a impulsar si gana las elecciones presidenciales de 2024 frente a la vicepresidenta Kamala Harris, su rival demócrata:

Otan, ucrania y aliados europeos

Trump ha dicho que bajo su presidencia, Estados Unidos se replantearía fundamentalmente "el propósito de la OTAN y la misión de la OTAN". Ha prometido pedir a Europa que reembolse a Estados Unidos "casi 200.000 millones de dólares" en municiones enviadas a Ucrania, y aún no se ha comprometido a enviar más ayuda a la nación del este de Europa si es elegido.

Trump recortó la financiación de defensa a la OTAN hacia la última parte de su mandato, y se ha quejado con frecuencia de que Estados Unidos estaba pagando más de lo que le correspondía.

Sobre la guerra en Ucrania, ha dicho que resolvería el conflicto incluso antes de asumir el cargo en enero. Aunque ha presentado pocas propuestas políticas tangibles, dijo a Reuters en una entrevista el año pasado que Ucrania podría tener que ceder algún territorio para alcanzar un acuerdo de paz. Dos asesores de Trump dijeron a Reuters en junio que habían presentado un plan para poner fin a la guerra en Ucrania condicionando cualquier nueva ayuda armamentística a que Kiev accediera a sentarse con Moscú para mantener conversaciones de paz.

Aunque Trump señaló a principios de abril que estaría abierto a enviar ayuda adicional a Ucrania en forma de préstamo, guardó silencio sobre la cuestión durante las polémicas negociaciones en el Congreso sobre un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares a finales de ese mes.

China, comercio y taiwán

Trump amenaza con frecuencia con imponer nuevos e importantes aranceles o restricciones comerciales a China, así como a algunos aliados europeos.

Su propuesta de Ley Trump de Comercio Recíproco le otorgaría amplias facultades discrecionales para imponer aranceles de represalia a los países que, a su juicio, hayan impuesto sus propias barreras comerciales. Ha planteado la idea de un arancel universal del 10%, que podría perturbar los mercados internacionales, y al menos un arancel del 50% sobre China.

Trump ha pedido que se ponga fin al estatus de nación más favorecida de China, un estatus que generalmente reduce las barreras comerciales entre naciones. Ha prometido promulgar "nuevas y agresivas restricciones a la propiedad china de cualquier infraestructura vital en Estados Unidos", y la plataforma oficial del Partido Republicano aboga por prohibir la propiedad china de bienes inmuebles estadounidenses.

Sobre Taiwán, Trump ha declarado que debería pagar a Estados Unidos por su defensa ya que, según él, no le da nada y se quedó con "cerca del 100% de nuestro negocio de chips", refiriéndose a los semiconductores. Ha dicho en repetidas ocasiones que China nunca se atrevería a invadir Taiwán si él fuera presidente.

México y el narcotráfico

Trump ha dicho que designaría a los cárteles de la droga que operan en México como organizaciones terroristas extranjeras y ordenaría al Pentágono "hacer un uso apropiado de las fuerzas especiales" para atacar a los líderes y las infraestructuras de los cárteles, una acción que probablemente no contaría con la bendición del Gobierno mexicano.

Ha dicho que desplegaría la Marina estadounidense para imponer un bloqueo contra los cárteles e invocaría la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a los narcotraficantes y miembros de las bandas en Estados Unidos.

Grupos de derechos civiles y senadores demócratas han presionado para que se derogue esa ley, aprobada en 1798, que otorga al presidente cierta autoridad para deportar a extranjeros mientras el país está en guerra.

La nueva plataforma del Partido Republicano también pide el traslado de miles de soldados desplegados en el extranjero a la frontera entre Estados Unidos y México para luchar contra la inmigración ilegal.

Conflicto en israel

Tras criticar por primera vez a los dirigentes israelíes en los días posteriores a que sus ciudadanos fueran atacados el 7 de octubre por el grupo miliciano palestino Hamás, Trump ha dicho que hay que "aplastar" a Hamás. Aunque su retórica ha sido belicosa, ha propuesto pocas soluciones políticas, aparte de decir que sería más duro con Irán, que está estrechamente vinculado a grupos clasificados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, entre ellos Hamás.

Trump también dice que trataría de deportar a todos los "extranjeros residentes" que simpaticen con Hamás. "Extranjero residente" es un término legal utilizado para describir a los residentes permanentes de Estados Unidos, también conocidos como titulares de una tarjeta verde.

Clima

Trump ha prometido en repetidas ocasiones retirarse del Acuerdo de París, un acuerdo internacional destinado a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo abandonó durante su mandato, pero Estados Unidos se reincorporó al acuerdo con el presidente demócrata Joe Biden en 2021.

Defensa antimisiles

Trump ha prometido construir un "campo de fuerza" de defensa antimisiles de última generación alrededor de Estados Unidos. No ha entrado en detalles, más allá de decir que la Fuerza Espacial, una rama militar que creó su Gobierno, desempeñaría un papel destacado en el proceso.

En la plataforma del Partido Republicano, el campo de fuerza se denomina "Cúpula de Hierro", que recuerda al sistema de defensa antimisiles de Israel, que comparte el mismo nombre.

Tercera guerra mundial

Trump ha advertido con frecuencia que habrá una tercera guerra mundial si no gana las elecciones, una línea que se ha convertido en una parte central de su discurso de campaña en los últimos meses de la campaña.

"Os lo digo y he hecho muchas predicciones y esta no es una predicción porque es muy mala. No quiero que sea una predicción. Nos dirigimos al territorio de la Tercera Guerra Mundial", dijo Trump durante un ayuntamiento de Fox News a principios de septiembre.

El expresidente suele referirse a la invasión rusa de Ucrania, al conflicto entre Israel y Hamás y a las actuales tensiones entre Taipéi y Pekín cuando hace esa predicción.

(Información de Gram Slattery; Información adicional de Susan Heavey; edición de Ross Colvin, Sandra Maler, Howard Goller y Deepa Babington; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters