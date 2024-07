David Puig: "Jon Rahm y yo somos muy luchadores, podemos hacer un muy buen papel"

El golfista español David Puig, que competirá en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 junto a Jon Rahm, asegura que ambos son "muy luchadores" y que confía en que puedan hacer un "buen papel" en la competición, en el que será un esperado debut olímpico en su caso y al lado de un Rahm más veterano que está entre los candidatos a las medallas.

"Nos lo vamos a pasar muy bien. Tenemos una relación muy distendida, nos lo pasamos muy bien juntos, hay bromas, buenos piques. Ya durante las jornadas de prácticas habrá tensión entre nosotros, lo que hará que nos metamos pronto en el torneo. Los dos somos muy luchadores, nos gusta mucho ganar. Entre el uno y el otro creo que podemos hacer un muy buen papel", aseguró en declaraciones facilitadas por .

David Puig forma junto a Jon Rahm la representación masculina del golf español en los Juegos Olímpicos parisinos, y debutará en la competición olímpica, que tendrá lugar en Le Golf National entre el 1 y 4 de agosto, con apenas 22 años.

"Siempre te planteas estas cuestiones, pero es verdad que no sabes si estas metas tan grandes, como representar a España en los Juegos, van a llegar tan temprano. Estoy muy contento, todo el trabajo que hay detrás me ha valido la pena, muy orgulloso del resultado y con muchas ganas de estar en París", comentó.

La clasificación olímpica de David Puig –enrolado en el LIV Golf desde 2023, cuyos torneos no puntúan para el Ranking Mundial– se produjo tras protagonizar una espectacular trayectoria en los últimos meses, resuelta in extremis a su favor tras superar el corte en el US Open. De no haberlo conseguido, su puesto hubiese sido ocupado por el cacereño Jorge Campillo.

"La verdad es que hubo que esperar hasta el final, durante la celebración del US Open, cuando superé el corte tras la segunda jornada. No era el reto de la semana, pero al final sí que se convirtió en el objetivo. Tuve la suerte de jugar en la segunda jornada, también en la tercera, y fue ya ahí cuando sentí el alivio por conseguir el objetivo. Estos dos últimos años han sido muy buenos", reconoció.

Esta acción, repleta su vez de suspense –en la primera jornada rubricó 76 golpes que exigió una sobresaliente remontada en la segunda, con 68 golpes, para acceder a las dos rondas finales– culminó varios meses de caza y captura del objetivo olímpico participando, con buenos resultados, en competiciones de otros circuitos que sí generaban puntos antes de conseguir la clasificación para el US Open.

"Soy muy trabajador, desde pequeño ya, siempre he tenido dentro levantarme temprano y entrenar lo más posible. Es importante tener una gran actitud y buenas rutinas, hacer lo que me gusta tanto todos los días", se describió a sí mismo.

David Puig disputó un Mundial amateur en el Golf National parisino, por lo que conoce bien el escenario. "Recuerdo que es un campo con mucha agua, donde hay que ser bastante preciso en la mayoría de los golpes. Es un campazo, del que tengo buenos recuerdos porque en aquel Mundial quedé cuarto. También Jon lo conoce bien, en la Ryder pudo ganar a Tiger, así que nos puede beneficiar porque ambos le pegamos bastante fuerte y hay hoyos bastante largos. A ver si podemos tener una gran semana", comentó.

Precisamente, sobre tener como compañero y amigo a Rahm, aseguró que es "todo un honor". "Tengo la suerte de ser buen amigo suyo, nos vemos a menudo cuando estamos en Arizona y luego en las pruebas del LIV Golf a lo largo de la temporada. Me gusta que podamos representar a España juntos, con muchas ganas de aprender de él, de ver cómo prepara el torneo y absorber todos los consejos que pueda ofrecer", aseguró.

Europa Press