De 007 a "queer", daniel craig rompe moldes en venecia

Por Hanna Rantala y Crispian Balmer

VENECIA, 3 sep (Reuters) - En un claro quiebre con su pasado de James Bond, Daniel Craig trajo su último papel al Festival de Cine de Venecia el martes, interpretando a un estadounidense gay adicto a las drogas en la nueva película de Luca Guadagnino, "Queer".

El mujeriego y elegante Bond ha quedado atrás desde hace tiempo, ya que el personaje de Craig, a menudo borracho y desaliñado, se enamora de un hombre más joven en el México de los años 50, con escenas de amor íntimas entre los dos hombres que probablemente causarán revuelo en el mundo del cine.

Sin embargo, Craig, de 56 años, dijo que no le preocupaba si las secuencias de sexo, a veces explícitas, llegaban a los titulares.

"No pienso en ello. No, quiero decir, ¿qué sentido tiene? Ya sabes, no lo puedo controlar", dijo Craig a Reuters.

Guadagnino, quien ganó reconocimiento internacional con su historia de transición a la edad adulta gay de 2017 "Llámame por tu nombre", dijo que esperaba que el público mirara más allá del sexo.

"Creo que Daniel ha estado tan hermosamente desnudo en términos del alma en esta película que esto será algo con lo que la gente se conectará, sin importar cuán desnudo esté en la pantalla", dijo el director italiano.

Craig hizo cinco películas de Bond, la última, "Sin tiempo para morir", que se estrenó en 2021, pero dijo que durante mucho tiempo había esperado trabajar con Guadagnino, cambiando el éxito de taquilla de gran presupuesto por una producción independiente a pequeña escala filmada íntegramente en un estudio de Roma.

"Sólo quería trabajar con él desde hacía mucho tiempo (...) Lo conocí hace 20 años, sí, casi, sí, y siempre dijimos que trabajaríamos juntos eventualmente (...) y lo hicimos", dijo.

La esposa de Craig, la actriz británica Rachel Weisz, llegó con él a Venecia y se espera que esté en la alfombra roja más tarde el martes para el estreno mundial de "Queer".

Su personaje, William Lee, vive una vida solitaria en Ciudad de México, recorriendo bares y bebiendo alcohol, antes de enamorarse de un tranquilo bisexual, interpretado por Drew Starkey, quien se une a la sórdida comunidad de expatriados estadounidenses.

Craig dijo que él y Starkey tomaron clases de movimiento y baile juntos para ganar mayor intimidad.

"Rompió el hielo entre los dos", dijo Craig. "Trabajamos muy duro juntos y nos entregamos de lleno a todo el asunto".

La película está basada en una novela inacabada del autor estadounidense William S. Burroughs, y Guadagnino y su guionista Justin Kuritzkes dan una conclusión a la historia, llevando a los dos personajes a la jungla en busca de una droga alucinógena.

"Lo estuve esperando mucho tiempo. Ya sabes, leí el libro cuando tenía 18 años", dijo Guadagnino, añadiendo que compró los derechos de la obra hace apenas dos años. "Así que algo que realmente fue un deseo durante 33 años se convirtió en una película que se hizo realidad en seis meses".

"Queer" es una de las 21 películas que compiten por el prestigioso premio León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, que se entregará el 7 de septiembre. (Reporte de Crispian Balmer; Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters