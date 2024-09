De la fuente, orgulloso de la goleada de españa a suiza con un hombre menos

(añade citas)

GINEBRA, 8 sep (Reuters) - Luis de la Fuente, entrenador de la selección española de fútbol, se mostró orgulloso de la resistencia de su equipo en la victoria (4-1) frente a Suiza el domingo, en un encuentro disputado bajo una lluvia torrencial, en un terreno en mal estado y con la expulsión de un jugador español desde el minuto 24, "(Siento) emoción, orgullo y sentimiento de hacer algo importante para este país. Este equipo es un ejemplo de valores, de esfuerzo", dijo De la Fuente al término del encuentro.

La victoria permitió al combinado español sumar su primera victoria en el Grupo Cuatro de la Nations League A el domingo, infligiendo una segunda derrota consecutiva a los anfitriones.

España, campeona de la Eurocopa 2024, no había podido pasar del empate ante Serbia (0-0) en su primer partido de la fase de grupos, pero encontró el ritmo en un rápido arranque en el Stade de Geneve, donde Joselu y Fabián pusieron el 2-0 en 13 minutos en Ginebra.

La expulsión del defensa Robin Le Normand dio alas a Suiza, que se metió en el partido con un gol de Zeki Amdouni antes del descanso. Pero cuando los suizos buscaban el empate en los últimos minutos, Fabián anotó su segundo gol y Ferran Torres también vio puerta gracias a dos fulgurantes contragolpes. "Si algo me gusta alardear es del espíritu de este equipo. En estas circunstancias te muestras más orgulloso. Esto es un equipo, en la toda la palabra. Un equipo con letras mayúsculas. Y vamos a mejorar", dijo De la Fuente.

España se adelantó a los cuatro minutos, cuando Lamine Yamal, de 17 años, levantó un centro hábil para que Joselu rematara de cabeza.

Los visitantes doblaron su ventaja en un animado inicio, cuando el disparo inicial de Nico Williams fue rechazado por el guardameta Gregor Kobel y el balón le cayó a Fabián Ruiz, que envió su disparo al fondo de las mallas.

España se quedó con 10 hombres mediada la primera parte, ya que Breel Embolo fue frenado por Le Normand cuando el delantero amenazaba con escaparse, y el árbitro Irfan Peljto expulsó al español con tarjeta roja directa.

Tras un lanzamiento de falta de Amdouni que se estrelló en el larguero, el delantero encontró el gol a cinco minutos del descanso, al rematar a bocajarro.

En la reanudación, España sentenció con un tercer gol: Torres quedó libre y su centro fue rematado por Ruiz. A continuación, Torres marcó el cuarto gol de la victoria. "Los goles que encajamos fueron innecesarios", dijo el defensa suizo Manuel Akanji. "Hubo errores de comunicación y los goles llegaron con demasiada facilidad. Cuando íbamos perdiendo 2-0, lo hicimos bien. Ellos tuvieron muchos problemas para defender a Breel".

"En la segunda parte, no hicimos todo lo bien que hicimos en la primera. Corrimos en contraataques y nos castigaron. En general, no hicimos lo suficiente". (Reporte de Nick Said; Edición de Ken Ferris; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters