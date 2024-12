delivery hero espera una merma en su beneficio tras contratación de sus trabajadores en españa

(Reescribe con detalles, citas y contexto, cambia titular, agrega autor)

Por Paolo Laudani

2 dic (Reuters) - La empresa de reparto Delivery Hero dijo el lunes que los conductores autónomos de su unidad Glovo en España serán contratados como trabajadores, lo que afectará a su EBITDA ajustado de 2025 en 100 millones de euros (105,1 millones de dólares). Sus acciones caían un 9,4% a las 1010 GMT y eran las que más retrocedían en el STOXX 600 europeo.

España multó a Glovo con 79 millones de euros en 2022 por no cotizar a la Seguridad Social y realizar otros pagos entre 2018 y 2021 al no contratar a sus repartidores con contratos formales.

En enero del año pasado, el Ministerio de Trabajo del país multó al servicio de reparto con otros 56,7 millones de euros por motivos similares, dijo una fuente a Reuters.

Delivery Hero dijo en un comunicado que la dirección de Glovo había decidido cambiar su modelo de empleo "para evitar más incertidumbres legales que conduzcan a un aumento de las contingencias". Confirmó sus previsiones para 2024. "Aunque este anuncio ilustra el progreso, no marca una conclusión firme sobre los costes finales asociados a los incumplimientos históricos reclamados, ni reduce la cantidad a pagar (la aumenta)", dijeron los analistas de UBS.

"Como tal, no es el anuncio que creemos que esperaba el mercado. Lo vemos como un pequeño punto negativo".

La flota de Glovo cuenta con unos 15.000 repartidores en España y la mayoría son autónomos, dijo un portavoz de la empresa. En una publicación en la red social X con un enlace a la decisión de Glovo, la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo: "Ninguna gran empresa está por encima de una ley. La democracia gana. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor". Aparte de Glovo, Just Eat y Uber Eats dominan el mercado de reparto de comida a domicilio en España, tras haber ganado cuota de mercado después de que la británica Deliveroo saliera del país a finales de 2021. Las acciones de Just Eat Takeaway subían un 1,2%. "Para Just Eat, (...) vemos este desarrollo como un pequeño positivo dado que ya están contratando a los repartidores en España, llevando la base de costes de su competidor a la par", dijo JP Morgan en una nota.

(1 dólar = 0,9517 euros) (Información de Paolo Laudani en Gdansk; información adicional de Inti Landauro en Madrid; edición de Friederike Heine y Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)

Reuters