Demanda pretende anular una ley de Georgia relacionada con registro de votantes sin hogar

ATLANTA (AP) — Una nueva demanda pretende anular dos disposiciones de una ley electoral de Georgia relacionadas con los votantes considerados como inelegibles.

La Conferencia Estatal de Georgia de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y la Coalición de Georgia para la Agenda del Pueblo interpusieron la demanda el martes en un tribunal federal en Atlanta, argumentando que una ley aprobada a principios de este año por los legisladores discrimina injustamente a las personas sin hogar y a los votantes con direcciones no residenciales.

El senador estatal Max Burns, republicano de Sylvania e integrante del Comité de Ética de la cámara alta del estado, dijo que confía en que la iniciativa de ley 189 del Senado, la cual entró parcialmente en vigor en julio, se sostendrá en el tribunal.

“Los desafíos jurídicos a la iniciativa 189 se anticiparon. Fue elaborada con la intención de resistir cualquier desafío, y estamos seguros de que la posición del Estado prevalecerá, asegurando que la iniciativa 189 siga en vigor", dijo Burns, que patrocinó el proyecto de ley, en un comunicado el martes.

Parte de la ley permite a las personas presentar impugnaciones a la elegibilidad de los votantes registrados en direcciones no residenciales. Las juntas electorales de los condados deciden si rechazan o aceptan la impugnación. Los partidarios de la ley argumentan que muchas personas están incorrectamente registradas en direcciones comerciales o incluso en lotes vacíos en lugar de donde viven. Eso significa que alguien puede estar votando en el distrito electoral equivocado y en las elecciones locales y legislativas estatales incorrectas.

Algunos de los opositores a la ley, por ejemplo, alegaron que ningún estudiante universitario debería poder registrarse para votar en su residencia universitaria porque no tiene intención de vivir allí indefinidamente, aunque los funcionarios electorales discreparon y señalaron que permitir a los estudiantes registrarse con su dirección universitaria es una práctica habitual que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo.

Los opositores a la ley alegaron que las residencias universitarias, las casas para ancianos y de enfermería, así como los albergues para personas sin hogar, deben ser catalogados como sitios no residenciales, señalando que no existe ninguna disposición en la ley estatal ni en la federal que estipule que se le puede negar el derecho al voto a una persona sólo porque proporcionaron una dirección no residencial.

“Residir en un local considerado de carácter ‘residencial’ no es un requisito de la Constitución de Georgia ni de ninguna otra ley de Georgia relacionada con la elegibilidad de los votantes en el estado de Georgia”, según la demanda.

