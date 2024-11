Demarcus Robinson receptor de Rams, se salva de suspensión y jugará el domingo tras arresto

Los ángeles (ap) — el receptor demarcus robinson no será suspendido por los rams de los ángeles esta semana, después de su arresto como sospechoso de conducir ebrio.

Robinson estará disponible para jugar el domingo, cuando los Rams (5-6) visiten a los Saints de Nueva Orleáns, dijo el miércoles el entrenador de Los Ángeles, Sean McVay.

“Creo que él entiende la gravedad de esto y cuán afortunados fuimos de que nadie resultara herido”, dijo McVay. “Creo que está arrepentido. Vamos a dejar que el proceso legal siga su curso. La liga también tiene un proceso”.

Robinson fue arrestado la madrugada del lunes después de que agentes de la Patrulla de Carreteras de California observaron un sedán Dodge blanco que se desplazaba a más de 100 millas (160 kilómetros) por hora en la autopista 101 en el Valle de San Fernando occidental, cerca del complejo de entrenamiento de los Rams en Woodland Hills.

El conductor, quien se identificó como Robinson, presentaba “señales y síntomas claros de estar bajo la influencia del alcohol”, informó la Patrulla en un comunicado que envió a The Associated Press.

Después del entrenamiento del miércoles, Robinson dijo que se reunió con McVay y con gente de la gerencia de los Rams el lunes por la tarde, tras su liberación.

“Fue difícil tener esa conversación, pero era necesario”, relató Robinson después del entrenamiento del miércoles. “Es una mala imagen. No quiero traer ese tipo de atención, ni ningún tipo de energía negativa, hacia el equipo. Cosas así no son naturales para mí, en mi naturaleza. No son cosas que haga usualmente. Simplemente le dije que le pedía disculpas sinceramente a él y al equipo y a toda esta organización por incluso ponerla en un predicamento como ese”.

Robinson también habló con el equipo y expresó su arrepentimiento por su arresto, dijeron McVay y el mariscal de campo Matthew Stafford.

“Creo que fue una mala decisión que tomó”, dijo McVay. “No creo que eso lo convierta en una mala persona, y creo que esto es algo de lo que, con las palabras que dijo, nuestros chicos aprenderán, y espero que nadie vuelva a repetir algo así. Que sea una oportunidad de aprendizaje, y un resultado afortunado de que nadie resultó herido”.

Robinson dijo que no está seguro de cuándo avanzará su caso en el sistema judicial.

El jugador acumula 26 recepciones para 384 yardas y es líder del equipo tras atrapar seis pases de touchdown. Ha jugado de inicio los 11 partidos en su segunda temporada con los Rams.

Atrapó un pase de touchdown en la derrota de los Rams por 37-20 ante Filadelfia, unas horas antes de su arresto.

El veterano de nueve años en la NFL ha servido como una tercera opción bastante eficiente para Stafford detrás de los receptores estelares Cooper Kupp y Puka Nacua. Robinson pasó sus primeras seis temporadas en la NFL con los Chiefs de Kansas City.

Ganó un anillo del Super Bowl en febrero de 2020, y pasó un año con Baltimore antes de unirse a los Rams el año pasado.

“Que esto sea una lección para todos nosotros”, dijo Stafford. “Tenemos suerte con el resultado que se obtuvo, para ser honesto, de que nadie resultó herido o lesionado. Sé que D-Rob es una gran persona. Me encanta estar cerca de él. Lo quiero como compañero de equipo. ... Sólo estoy tratando de apoyarlo, ayudarlo de cualquier manera que pueda”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

