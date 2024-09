Dembélé perfila su versión más eficaz para liderar al PSG en la Champions

Llegó la hora de Ousmane Dembélé. El extremo está llamado a liderar el ataque del París Saint-Germain, tomando el testigo de su amigo Kylian Mbappé, consciente de que debe dar un paso adelante en un campeón de Francia que el miércoles arranca en la Champions ante el Girona.

"Soy demasiado generoso, busco siempre el pase, me dicen que debo probar -a tirar a puerta-, tanto el entrenador del PSG como mis compañeros. Esta temporada voy a intentar mostrarme un poco más individualista", declaró el lunes tras su gol en la victoria de la selección francesa ante Bélgica (2-0).

Autor de un gol con el PSG ante Le Havre el 16 de agosto, además de tres pases decisivos, el jugador de 27 años parece asumir su rol de líder del ataque parisino, lejos de sus prestaciones descafeinadas durante la Eurocopa de Alemania 2024.

Impermeable a la presión, voló el lunes ante Bélgica, decisivo en los dos goles, empezando a apagar las críticas sobre su falta de gol y la poca eficacia de sus regates.

- 'Aprovechar mi oportunidad' -

"Cuando driblo a uno o dos jugadores, me falta frescura en el disparo y mi cuerpo se levanta un poco. Por esto no tiro entre los tres palos a menudo. Luis Enrique (entrenador del PSG) me dice siempre de cuadrar los tiros, aprovechar mi oportunidad, porque si el balón sale rechazado un compañero puede tocar el balón y marcar", analizó, añadiendo que está trabajando mucho en esta parcela durante los entrenamientos.

Fue el caso con la selección. Su disparo rechazado permitió el gol de su compañero en el PSG Randal Kolo Muani (1-0, minuto 29).

En plena forma, coronó su actuación con el 2-0 (57) en una gran jugada, únicamente su sexto gol en 51 partidos como internacional.

Esta gran actuación es una buena noticia para el PSG, huérfano de Mbappé, ahora en el Real Madrid, protagonista de la mayor parte de los goles parisinos la pasada temporada.

- Debut en Champions ante el Girona -

Los delanteros actuales del PSG deben mejorar su eficacia para paliar la baja de su estrella. Bradley Barcola, cuatro goles en tres jornadas de Ligue 1, es el más entonado en este arranque.

El portugués Gonçalo Ramos sufre una lesión grave en una rodilla y Randal Kolo Muani no se ha ganado completamente la confianza de Luis Enrique, por lo que Dembélé debe asumir galones y mejorar sus cifras del curso pasado: 17 pases decisivos pero solo siete goles.

Cuando llegó a París hace un año procedente del Barcelona tuvo que esperar a la 13ª jornada para celebrar un gol en Ligue 1 y hasta los cuartos en Champions, precisamente ante su antiguo club.

"Queremos hacerlo mejor que la temporada pasada. Tenemos un gran entrenador, grandes jugadores y practicamos un buen fútbol, vamos a darlo todo para hacerlo mejor que la temporada pasada", insistió antes de que el PSG reciba el sábado al Brest en la cuarta jornada de la Ligue 1 y al Girona el miércoles.

ali/bap/pm/mcd

AFP