Amazon (nasdaq: amzn) anunció hoy los eventos de ofertas de la semana del black friday y el cyber monday, que comenzarán el 21 de noviembre a las 12:01 a. m. pst y durarán hasta el 2 de diciembre. los clientes pueden comprar millones de ofertas en más de 35 categorías, que incluyen electrónicos, hogar, belleza y moda de marcas populares como sonos, staub, supergoop! y levi's. los clientes también pueden comprar ofertas en algunos de los juguetes más populares de la temporada de marcas como squishmallows, furby y tonies; artículos imprescindibles para las fiestas, como pijamas y ropa festiva desde $6 y pueden obtener prendas básicas para su guardarropa con hasta un 40 % de descuento en ropa para exteriores de amazon essentials. con nuevas ofertas que aparecerán a diario, amazon recomienda a los clientes monitorear las ofertas y comprar con frecuencia para descubrir algunas de las ofertas más interesantes de la temporada de regalos. ¿aún no eres miembro de amazon prime? no es demasiado tarde para recibir el regalo de amazon prime. los miembros prime pueden realizar sus compras festivas mientras disfrutan de entregas ilimitadas, rápidas y gratuitas, que incluyen más de 300 millones de artículos disponibles con envío prime gratuito en ee.uu. y millones de los artículos más populares disponibles con entrega el mismo día o en un día. para mantenerte actualizado sobre las últimas ofertas, visita amazon.com/blackfriday y amazon.com/cybermonday.

Descubre millones de ofertas durante la semana del Black Friday de Amazon y los eventos de ofertas del Cyber Monday que se realizarán del 21 de noviembre al 2 de diciembre (Graphic: Business Wire)

La IA hace las compras festivas aún más fáciles

Amazon hace que la experiencia de compras festivas sea más rápida y sencilla con funciones de IA innovadoras, lo que ayuda a los clientes a encontrar rápidamente los regalos adecuados en esta temporada festiva. Rufus, el asistente de compras conversacional impulsado por inteligencia artificial generativa de Amazon, ayuda a los clientes a encontrar ofertas y regalos personalizados. Las guías de compras de IA ayudan a los clientes a ganar confianza mientras eligen regalos, al brindar información útil sobre los productos (como factores clave a considerar y explicaciones de terminología) con la amplia selección de Amazon, lo que ayuda a los clientes a investigar y comprar sin problemas. Para simplificar aún más la experiencia de compra, los clientes pueden utilizar Amazon Lens, una herramienta de compra visual que se encuentra en la barra de búsqueda, que puede identificar productos mediante una foto, una captura de pantalla o un escaneo de código de barras y sugerir artículos similares disponibles en Amazon. Además, la función Buscar en Amazon permite a los clientes localizar fácilmente productos similares mientras navegan en línea al tocar el botón de compartir y al seleccionar “Buscar productos en Amazon”.

Encuentra el regalo perfecto

Descubre una nueva forma de comprar en esta temporada festiva con La Tienda Virtual de las Fiestas de Amazon. Sumérgete en la experiencia inmersiva y festiva en 3D, donde más de 300 de los regalos y juguetes más deseados de la temporada esperan ser descubiertos, exhibidos como si estuvieran en una tienda física. Con música alegre, decoraciones festivas y animaciones divertidas, la tienda inspira a los clientes a descubrir artículos únicos, buscar productos premium y agregar todos sus nuevos hallazgos favoritos directamente a sus carritos y luego pagar como de costumbre. Los clientes también pueden encontrar una selección de juguetes, juegos y sets de actividades para regalar, incluidos productos de moda de nuestro Libro de Regalos Festivos para Niños de la temporada en la nueva Tienda Virtual de Juguetes. Además, La Tienda de las Fiestas ofrece un destino único para encontrar el regalo perfecto para cada ocasión, que incluyen más de 100 regalos destacados, artículos imprescindibles para anfitriones y la opción de comprar por temática y precio con los regalos más queridos de menos de $10 y artículos para rellenar calcetines de menos de $10. Para inspirarse en regalos, los clientes pueden comprar ofertas seleccionadas cuidadosamente por influencers populares como Angel Reese, Suni Lee, Alix Earle, Katie Fang y Monet McMichael.

“Las fiestas son un momento para reunirnos con nuestros seres queridos, crear recuerdos y comenzar tradiciones”, mencionó Carmen Nestares Pleguezuelo, vicepresidenta de mercadotecnia y tecnología Prime de Norteamérica en Amazon. “En Amazon, queremos que las compras de la temporada festiva sean lo más convenientes y fáciles posible, para que puedas concentrarte en lo más importante: pasar tiempo con familiares y amigos. Con emocionantes ofertas y una amplia selección que abarca millones de artículos, puedes ahorrar mucho, ya sea que estés decorando tu casa, entreteniendo a tus invitados, probando recetas de temporada o encontrando los obsequios perfectos para todos en tu lista”.

Nuevas ofertas todos los días

No esperes hasta el 29 de noviembre: la semana del Black Friday comienza el 21 de noviembre, con nuevas ofertas cada día. Como novedad este año, Amazon lanzará ofertas diarias temáticas en determinados productos de las mejores marcas con algunos de los precios más bajos del año hasta ahora en Amazon. Los clientes pueden aprovechar grandes descuentos en artículos de categorías como electrónicos, hogar y cocina de las mejores marcas como Beats, Sony, Ninja y YETI. Las ofertas están disponibles solo por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Se recomienda a los clientes consultar las ofertas a diario para conocer las más recientes y registrarse para recibir un recordatorio y no perderse ninguna.

Ofertas de la semana de Black Friday

Las festividades ya están oficialmente aquí con las mejores ofertas del Black Friday. Del 21 al 29 de noviembre, los clientes pueden ahorrar en grande en todas las categorías en amazon.com/blackfriday. Un adelanto de las mejores ofertas incluye:

Ofertas de Cyber Monday

Puede que las festividades de Acción de Gracias hayan terminado, pero los ahorros de la temporada festiva continúan. El evento Cyber ​​Monday de Amazon comienza con millones de ofertas el 29 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre en amazon.com/cybermonday. Un adelanto de las mejores ofertas incluye:

Explora ofertas de las mejores marcas durante Black Friday Football en Prime Video

Los aficionados al deporte podrán ver al campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs, recibir a los Las Vegas Raiders en el partido de fútbol americano del Black Friday de la NFL el 29 de noviembre, con la cobertura comenzando a las 10:30 a.m. PST, exclusivamente en Prime Video. Mientras sintonizan, los clientes podrán comprar emocionantes ofertas en categorías favoritas de los fans como juguetes, electrónicos y ropa, así como ropa personalizada de la NFL diseñada por los creadores de Amazon Olivia Culpo, Rachel Crosby, Tayshia Adams, Darcy McQueeny y Brittany Mahomes; todo esto mientras disfrutan de una gran nueva tradición en el calendario deportivo nacional.

Celebra las pequeñas empresas y ahorra en esta temporada

En esta temporada festiva, Amazon hace que sea fácil comprar y descubrir ofertas interesantes e ideas de regalos únicas de pequeñas empresas en amazon.com/ofertaspequenasempresas, incluidas empresas con propietarios negros, mujeres y familias militares. Más del 60 % de las ventas en la tienda de Amazon provienen de vendedores independientes, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas, que ofrecen una amplia selección de productos increíbles, excelentes precios y conveniencia para los consumidores esta temporada y durante todo el año. Los clientes pueden explorar una selección de productos de pequeñas empresas en categorías como moda, belleza, electrónicos, hogar y cocina, y juguetes, al comprar en la tienda de pequeñas empresas en La Tienda de las Fiestas de Amazon y al buscar la insignia de pequeña empresa.

Mientras celebramos el décimo aniversario de nuestra asociación con Los favoritos de Oprah, la lista de regalos festivos nuevamente presenta artículos increíbles de empresas pequeñas con artículos especialmente seleccionados para comprar en la guía de regalos Los favoritos de Oprah, exclusivamente en la tienda de Amazon en amazon.com/oprah.

Disfruta de entrega rápida y gratuita durante todo el año con Prime

Los miembros Prime en EE.UU. pueden disfrutar de más de 300 millones de artículos disponibles con envío gratuito de Prime y de millones de los artículos más populares disponibles con entrega gratuita el mismo día o en un día, los cuáles están disponibles en más de 120 áreas metropolitanas de EE.UU. Los miembros Prime pueden usar Amazon Day para seleccionar un día conveniente de la semana para recibir sus paquetes, lo cual es una excelente manera de combinar múltiples pedidos en menos entregas. En el 2024, cuando los clientes eligieron la opción de Amazon Day resultó en un 20 % menos de cajas en promedio, y generó menores emisiones de carbono en comparación con otras opciones de entrega de Amazon. Los clientes también tendrán la comodidad adicional de poder elegir cómo y dónde llegan esos artículos: ya sea a su casa, al trabajo o a los lugares que frecuentan de la red de Amazon de más de 25,000 ubicaciones de retiro de paquetes.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita aboutamazon.com/espanol y sigue a @AmazonNews.

*El cálculo del ahorro se basa en una media de 675 galones utilizados al año y una media de 21.5 millas por galón utilizadas en coches económicos ligeros. Estos datos proceden del Departamento de Transporte. El ahorro de cada miembro puede variar en función del consumo de combustible y la actividad de compra, entre otros factores.

