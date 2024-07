Detenidas más de 65 personas tras los ataques de turbas contra comercios y propiedades de sirios en Turquía

Los disturbios estallaron tras las acusaciones contra un hombre sirio por supuestamente haber acosado a una menor

MADRID, 1 Jul. 2024 (Europa Press) -

Las autoridades de Turquía han detenido a más de 65 personas después de que una turba atacara numerosos comercios y propiedades en la provincia de Kayseri (centro) tras las acusaciones contra un hombre de nacionalidad siria por supuestamente haber acosado a una menor, sucesos que se saldaron con el incendio de varias tiendas.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha indicado que el hombre ha sido detenido por "ciudadanos" de la localidad de Melikgazi, situada en Kayseri, y "entregado a las fuerzas de seguridad" por las sospechas de acoso contra la menor, también de nacionalidad siria. "Inmediatamente se puso en marcha una investigación", ha agregado.

Asimismo, ha denunciado que "posteriormente, varios ciudadanos de la región llevaron a cabo actos ilegales de una forma que no se ciñe a los valores humanos y dañaron casas, lugares de trabajo y vehículos que pertenecen a ciudadanos sirios", por lo que 67 de los sospechosos fueron detenidos.

"Turquía es un Estado de derecho. Nuestras fuerzas de seguridad continúan su lucha contra todos los crímenes los criminales", ha manifestado Yerlikaya en su cuenta en la red social X, mensaje en el que ha incidido en que "el Tribunal Supremo da a los criminales el castigo que se merecen".

En este sentido, ha abundado en que "es inaceptable que la gente cause daños sin tener en cuenta el orden público, la seguridad y los Derechos Humanos". "No podemos tolerar la xenofobia, que no está en nuestra fe, en los valores civilizatorios ni en el historial de nuestra sagrada nación", ha zanjado.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha achacado lo sucedido a la "retórica venenosa" de la oposición y ha dicho que el país "no llegará a nada azuzando entre la población la xenofobia y el odio contra los refugiados", según ha recogido el diario turco 'Daily Sabah'.

El país acoge a más de 3,5 millones de refugiados sirios que huyeron del país vecino tras el estallido en 2011 de una guerra civil tras la cruenta represión de las manifestaciones prodemocráticas registradas en el marco de la conocida como 'Primevare Árabe'.

Durante los últimos meses ha aumentado el discurso contra los refugiados y los migrantes, incluidos mensajes por parte de diversos partidos derechistas y nacionalistas a favor de la expulsión de los refugiados sirios durante la campaña electoral de 2023, lo que ha elevado el temor de que se produzcan episodios de violencia contra estas personas.

