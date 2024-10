Diego Gómez de Inter Miami elegido como el mejor jugador en la lista de menos de 22 años de MLS

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — El mediocampista paraguayo de Inter Miami, Diego Gómez, fue anunciado el miércoles como el mejor jugador en la lista anual “22 menores de 22” de la Major League Soccer, una clasificación de los mejores talentos jóvenes de la liga.

Se enteró de la noticia la semana pasada, cuando los funcionarios del equipo sorprendieron a Gómez con una videollamada para que su familia en Colonia de Mburicaretá, Paraguay, pudiera ser la que se lo dijera.

“Gracias por apoyarme siempre”, les dijo en su español nativo, comenzando a llorar.

El premio al Jugador Joven del Año de la MLS se anunciará a finales de este otoño, pero el hecho de que Gómez ocupe el primer lugar en esta lista indica que es el favorito para el honor.

El jugador más joven de la lista es Cavan Sullivan, del Philadelphia Union, que tenía 14 años cuando debutó con el club a principios de esta temporada. Cumplió 15 años a finales de septiembre.

A lo largo de 18 partidos de la MLS esta temporada con los ganadores del Supporters’ Shield liderados por Lionel Messi y el sembrado No. 1 para los próximos playoffs de la Copa MLS, Gómez, de 21 años, tiene tres goles y siete asistencias. Inter Miami tiene marca de 13-1-4 cuando Gómez ha aparecido en partidos de liga, 11-0-3 cuando juega al menos 75 minutos.

Inter Miami encabezó a todos los equipos al tener cinco jugadores en la lista de 22 menores de 22 años, con los argentinos No. 5 Federico Redondo, No. 6 Benjamín Cremaschi (a los 19 años, el primer adolescente en la lista), No. 12 Tomás Avilés y el hondureño No. 21 David Ruiz.

La votación para la lista fue realizada por un panel de entrenadores de la MLS, gerentes generales, directores deportivos, talentos del MLS Season Pass y medios selectos.

