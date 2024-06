Diplomático sueco que estuvo detenido en Irán por 2 años dice que su liberación es "un sueño"

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — El diplomático sueco de la Unión Europea retenido en Irán durante dos años y liberado en un canje de prisioneros el fin de semana dijo el martes que su liberación era “el sueño en el que a veces no me atrevía a creer”.

Johan Floderus y otro ciudadano sueco, Saeed Azizi, regresaron a Suecia el sábado a cambio de Hamid Nouri, un iraní condenado en Estocolmo por cometer crímenes de guerra por su participación en las ejecuciones masivas de 1988 en la República Islámica.

Floderus fue detenido en abril de 2022 en el aeropuerto de Teherán cuando regresaba de unas vacaciones con unos amigos. Estuvo retenido durante meses antes de que su familia y otras personas hicieran pública su detención.

“Después de dos largos años, por fin soy un hombre libre, me he reunido con mi familia, mi prometida y podré casarme”, dijo en un comunicado a los medios de comunicación suecos. “El sueño en el que a veces no me atrevía a creer se ha hecho realidad: volver a estar con mis seres queridos y vivir mi vida en libertad”.

El tabloide sueco Expressen publicó el sábado un video de Floderus arrodillado en el aeropuerto en el que parecía pedirle matrimonio a su prometida. Al fondo aparecía el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que había recibido a Floderus y Azizi en el aeropuerto y había dicho que se habían enfrentado a un “infierno en la tierra”.

El canje contó con la mediación de Omán, un sultanato situado en el extremo oriental de la península arábiga que desde hace tiempo sirve de interlocutor entre Irán y Occidente. Se produjo en un momento en que el mundo musulmán celebra el Eid al-Adha, que marca el final de la peregrinación del haj y en el que normalmente se liberan prisioneros.

La detención de Nouri por Suecia en 2019 cuando viajaba allí como turista probablemente desencadenó las detenciones de los dos suecos, parte de una estrategia de larga data de Irán desde su Revolución Islámica de 1979 para utilizar a quienes tienen vínculos en el extranjero como moneda de cambio en las negociaciones con Occidente. Irán lleva mucho tiempo afirmando que no retiene prisioneros para utilizarlos en las negociaciones, a pesar de que años de múltiples canjes con Estados Unidos y otras naciones demuestran lo contrario.

