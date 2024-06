Dirigentes de la UE no llegan a acuerdo sobre cargos, dice titular del Consejo Europeo

Los dirigentes de los países de la Unión Europea no alcanzaron este lunes un acuerdo sobre la distribución de los principales cargos del bloque después de las elecciones de la semana pasada, dijo el titular del Consejo Europeo, Charles Michel.

"Hemos tenido una buena conversación. Pero no hay acuerdo en esta fase", dijo Michel al fin de una reunión informal de los dirigentes de la UE en Bruselas, aunque añadió que "no es una sorpresa, porque el propósito hoy no era tomar una decisión".

AFP