Disney y directv llegan a acuerdo que devuelve programación a 11 millones de abonados a tv por satélite

Por Dawn Chmielewski

14 sep (Reuters) - Walt Disney y DirecTV anunciaron el sábado que han llegado a un acuerdo de principio, por el que se restablece el fútbol universitario y otros programas para los más de 11 millones de abonados del proveedor de televisión por satélite.

El acuerdo ofrece a los abonados a la televisión por satélite mayores posibilidades de elección y flexibilidad, informaron las empresas en un comunicado conjunto. Los clientes de DirecTV habían perdido el acceso a ABC, ESPN y otras cadenas propiedad de Disney el 1 de septiembre, después de que ambas partes llegaron a un punto muerto en las conversaciones de renovación.

DirecTV podrá ofrecer múltiples paquetes de programación por géneros, incluidos los centrados en deportes, entretenimiento, programación infantil y familiar.

Los servicios de streaming de Disney, Disney+, Hulu y ESPN+, también se incluirán en algunos paquetes de DirecTV.

"DirecTV y Disney tienen una larga historia de conectar a los consumidores con el mejor entretenimiento, y este acuerdo fomenta ese compromiso al reconocer tanto el enorme valor del contenido de Disney como la evolución de las preferencias de los clientes de DIRECTV", dijeron las compañías en un comunicado.

Como consecuencia de la disputa, los abonados de DirecTV perdieron el acceso a una codiciada programación, incluida la retransmisión por ESPN de partidos de fútbol universitario y el Abierto de tenis de Estados Unidos. Los abonados de DirecTV tampoco pudieron ver en la cadena ABC el debate presidencial estadounidense entre la vicepresidenta Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump.

Vince Torres, director de marketing de DirecTV, dijo que el apagón de la programación estaba costando suscriptores al servicio de televisión por satélite, en declaraciones el jueves en la Conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology en San Francisco.

Disney y DirecTV llegaron a un acuerdo antes de la emisión el domingo de los premios Emmy en ABC, en los que el gigante de los medios de comunicación parece dispuesto a obtener ganancias históricas, gracias a tres de las series más nominadas del año, "Shogun", "The Bear" y "Only Murders in the Building". (Reporte de Dawn Chmielewski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters