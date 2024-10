Distinguir los hechos de la ficción en el proceso electoral de Pensilvania

Pensilvania, un estado indeciso crucial, es a menudo objeto de desinformación electoral. Usuarios de las redes sociales han sugerido falsamente que un gran número de migrantes se están registrando ilegalmente para votar en Pensilvania, han afirmado incorrectamente que el tiempo que se tarda en contar los votos en el estado es una cortina de humo para el fraude, y han hecho afirmaciones infundadas sobre la existencia de irregularidades relacionadas con votantes fallecidos.

Ahora, a una semana de las elecciones, las teorías conspirativas y la desinformación sobre el voto en Estados Unidos han resurgido. Aunque se producen casos de fraude electoral, éstos son poco frecuentes y los funcionarios electorales disponen de medidas de protección para detectarlos.

“Estas preocupaciones sobre el sistema electoral surgen una y otra vez”, consideró Daniel Mallinson, profesor asociado de política pública y administración en Penn State. “Todas estas afirmaciones de fraude electoral coordinado o de voto de no ciudadanos en grandes cantidades: simplemente no hay pruebas de ello”.

A continuación, un análisis más detallado de los hechos.

El fantasma de los migrantes que votan ilegalmente en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales argumentos de los republicanos durante el año electoral. Pero el voto de personas que no son ciudadanos estadounidenses ya es ilegal en las elecciones federales y no hay indicios de que se esté produciendo en ningún lugar en cantidades significativas. Y Pensilvania, como muchos otros estados, prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones para cargos estatales.

Una ley federal de 1996 permite imponer multas y penas de prisión de hasta un año a los no ciudadanos que voten en elecciones federales. Los infractores también pueden ser deportados. Cuando una persona se inscribe para votar en Estados Unidos, declara bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense.

En Pensilvania, sólo las personas que cumplen varios requisitos, incluida la ciudadanía, pueden registrarse para votar. Según la constitución del estado, un votante debe “haber sido ciudadano de Estados Unidos al menos durante un mes”, además de cumplir los requisitos de residencia del estado y del distrito electoral.

En 2017, Pensilvania reconoció que tenía que corregir un defecto que permitía a los migrantes no ciudadanos registrarse para votar al obtener un permiso de conducir. En un momento dado, los funcionarios electorales del estado dijeron que los migrantes no ciudadanos pueden haber emitido 544 votos ilegalmente, entre más de 93 millones de votos emitidos en elecciones que abarcan 18 años, desde el año 2000.

Desde la corrección, el proceso de registro de votantes de Pensilvania “ha sido mucho más limpio”, aseguró el comisionado municipal de Filadelfia, Seth Bluestein, que forma parte de la junta que supervisa las elecciones en la ciudad.

“Siempre estamos atentos a las irregularidades en la votación e investigamos posibles fraudes. Y no hemos visto indicios de que se haya generalizado el voto de los no ciudadanos en Filadelfia”, añadió el comisario Bluestein.

Pensilvania es uno de los nueve estados que tienen estatutos que prohíben el recuento de votos en ausencia emitidos por votantes fallecidos antes del día de las elecciones, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Diez estados tienen leyes que permiten explícitamente contar los votos en ausencia emitidos por votantes fallecidos antes del día de las elecciones.

Los funcionarios electorales de los condados de Pensilvania actualizan periódicamente sus listas de registro de votantes cuando éstos fallecen. El Departamento de Salud de Pensilvania transmite los datos sobre las muertes de residentes a la secretaría de gobierno de Pensilvania, y los condados utilizan esos datos para eliminar a las personas fallecidas de sus listas de votantes, escribió Mark O’Neill, portavoz del Departamento de Salud, en un correo electrónico.

La ley de Pensilvania permite a los condados utilizar información de ésta dependencia gubernamental, obituarios publicados y documentos testamentarios para confirmar que un votante ha fallecido, de acuerdo con Geoff Morrow, portavoz de la secretaría de gobierno de Pensilvania.

“Una vez que un votante es anotado como fallecido, la papeleta, si es devuelta, no puede ser aceptada”, dijo David Voye, gerente del departamento electoral del condado de Allegheny.

El código electoral de Pensilvania establece que los resultados de las elecciones no pueden ser invalidados sólo porque la papeleta de voto por correo de un votante fallecido recientemente se incluya en el recuento, indicó Morrow.

En 2021, un hombre de Pensilvania que votó ilegalmente por Donald Trump en nombre de su madre, fallecida tiempo atrás, en las elecciones de 2020 fue condenado a cinco años de libertad condicional. Pero estos casos son “excepcionalmente raros”, afirmó Veronica Degraffenreid, gerente sénior de asociaciones estratégicas en el programa de elecciones y gobierno del Centro Brennan y exsecretaria de gobierno interina de Pensilvania.

“No hay grupos de delincuentes que coopten las identidades de votantes fallecidos”, indicó Forrest Lehman, director electoral del condado de Lycoming.

En elecciones anteriores, las afirmaciones falsas y engañosas se han enfocado en el tiempo que tardan los condados de Pensilvania en contar los votos. Pero tales afirmaciones tergiversan por qué el proceso es relativamente lento.

Según la ley de Pensilvania, los funcionarios electorales deben esperar hasta las 7 de la mañana, hora del este, del día de las elecciones para poder empezar a procesar los votos emitidos por correo y prepararlos para el recuento. La tabulación real de los votos por correo no puede comenzar hasta después del cierre de las urnas. Debido al volumen total de votos por correo –que representaron casi una cuarta parte del voto total en las elecciones de mitad de mandato de 2022– y al tiempo variable que tardan los 67 condados del estado en contar estos votos, determinar un ganador en una carrera altamente competitiva podría llevar varios días, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020.

“Somos uno de los pocos estados que tiene una forma de votación anticipada, pero no tenemos ningún preprocesamiento de esas boletas”, dijo Mallinson. “No se trata de fraude. Se trata simplemente del tiempo que lleva procesar esas papeletas”.

