Djokovic arranca en Roland Garros con un triunfo laborioso

Todavía con los ecos de la emotiva jornada del lunes y la derrota de Rafa Nadal ante Alexander Zverev, Roland Garros tuvo un martes mucho menos intenso a pesar del esperado estreno de Novak Djokovic, que cumplió en ese debut aunque de manera laboriosa.

El partido del número uno mundial centraba las miradas en esta jornada y tuvo lugar en la pista central donde el año pasado se proclamó campeón tras superar en la final al noruego Casper Ruud, que arrancó en esta edición unas horas antes con una victoria sólida.

- Resbalón y susto -

En la sesión nocturna de la central, Djokovic cumplió el expediente aunque por momentos con más apuros de los esperados para imponerse por 6-4, 7-6 (7/3) y 6-4 al francés Pierre-Hugues Herbert (142º), que accedió al cuadro principal con una 'wild card' (invitación) de los organizadores.

"Es una victoria en tres sets, que es lo que cuenta en este momento. Me he sentido mejor que en las últimas semanas. Respondí, estuve concentrado. Esto me anima", afirmó Djokovic al término del partido.

Herbert no había jugado ningún partido en el circuito principal en este 2024 pero por momento levantó de sus asientos a sus compatriotas, plantando más batalla de la esperada al hombre que domina la clasificación mundial.

En el último juego, Djokovic dio un susto al sufrir un resbalón y caerse, cuando intentaba llegar a una bola en una subida a la red.

En unos primeros momentos hubo una cierta incertidumbre cuando él mismo se agarró a la red como buscando apoyo para ponerse pie. Pudo continuar, aparentemente sin consecuencias, y terminar el partido como si nada hubiera pasado.

No transmitió durante los peloteos la contundencia de anteriores ocasiones, aunque dejó la misión cumplida. Pero es que su temporada tampoco está siendo como la de anteriores ocasiones ya que llega a París sin haber llegado a ninguna final, con más dudas que certezas.

Su contundencia habitual en los 'tie-break' le salvó en el segundo, evitando que Herbert se reenganchara en ese momento a la lucha por el partido.

- Sabalenka saca músculo -

La número uno mundial Iga Swiatek se había clasificado el lunes a segunda ronda perdiendo solo tres juegos y su gran rival, la bielorrusa Sabalenka, le respondió ganando en el estreno también con solo tres juegos perdidos.

La segunda jugadora del ranking WTA, semifinalista el año pasado, venció a la joven rusa de 19 años Erika Andreeva (100ª) por 6-1 y 6-2.

Otro de los grandes nombres del circuito femenino, Elena Rybakina (4ª), también tuvo un plácido arranque en la tierra batida de París, en su caso con un 6-2 y 6-3 sobre la belga Greet Minnen (85ª).

El noruego Casper Ruud, séptimo del mundo y subcampeón de Roland Garros en los dos últimos años, fue otro de los tuvo una suave entrada en liza. Ganó 6-3, 6-4 y 6-3 al brasileño Felipe Meligeni Alves (137º).

El público francés pudo vivir además este martes la retirada de una de las tenistas emblemáticas de su país, Alizé Cornet, que había anunciado que colgaría la raqueta al término de Roland Garros. Cayó en la primera ronda ante la china Zheng Qinwen (6-2, 6-1). A sus 34 años participó por 69ª vez consecutiva en un Grand Slam: no se pierde ninguno desde el Abierto de Estados Unidos de 2006.

- La lluvia sigue perturbando -

Tercer día de Roland Garros y tercer día en el que la lluvia perturbó el programa y deparó imágenes de aficionados cubiertos por chubasqueros y paraguas, cobijados bajo las pistas y esperando que el agua dejara de caer.

Ello hizo que en casi todas las pistas el programa de la jornada tuviera que retrasarse cinco horas y no pudiera comenzar hasta las 16h00 (14h00 GMT), con cinco horas de retraso sobre el horarios previsto. Solo las dos principales pistas del complejo, equipadas con techo retráctil, pudieron desarrollar su programa previsto sin perturbaciones al poder jugarse bajo cubierto.

La lluvia ya había provocado interrupciones, más breves, en las jornadas de domingo y lunes. El miércoles las previsiones meteorológicas apuntan a la posibilidad de nuevas precipitaciones en la capital francesa.

