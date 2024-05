Djokovic llega con "expectativas bajas y esperanzas altas" a Roland Garros

Novak Djokovic, defensor del título, afirmó este domingo en una conferencia de prensa en París que llega a Roland Garros con las "expectativas bajas" después de sus resultados decepcionantes de 2024 pero manteniendo sus objetivos y sus "esperanzas" de ser campeón.

El serbio de 37 años, que aspira a un 25º título del Grand Slam y a un cuarto Roland Garros, empezará el martes ante el francés Pierre-Hugues Herbert.

Por tercera vez en su carrera, Djokovic llegará a Roland Garros sin haber ganado ningún torneo en lo que va de temporada en curso. Ni siquiera ha disputado una final y además se separó recientemente de dos piezas importantes de su equipo, su entrenador Goran Ivanisevic y su preparador físico Marco Panichi.

Pregunta: ¿Cómo se siente psicológicamente teniendo en cuenta sus resultados de este año, especialmente en tierra batida?

Respuesta: "Mis expectativas son bajas y mis esperanzas altas (sonrisa). Casi hasta me resulta molesto decirlo, pero cualquier otro resultado que no sea un título no me deja satisfecho. Puede resultar arrogante, pero creo que mi carrera me permite decirlo. Una de las razones que hace que siga jugando al más alto nivel es mi voluntad de hacer historia y de ganar los títulos más importantes. Roland Garros forma evidentemente parte de ello. Así que mis objetivos son siempre los mismos. Pero este año debo reducir las expectativas. Es decir, no tengo que proyectarme demasiado lejos en el torneo o mirar a quién podría enfrentarme en las últimas rondas, sino ir día a día, avanzar paso a paso y tratar de hacer mi juego. Lo que he sufrido en los últimos tiempos es no haber podido mantener mi juego a alto nivel. Eso es lo que tengo que hacer para tener opciones de llegar a la final. Sé exactamente lo que debo hacer en un Grand Slam. Son torneos completamente diferentes a los otros del calendario".

P: ¿Qué ha ocurrido para no llegar hasta ahora al nivel de otras temporadas?

R: "Es por diferentes cosas que han pasado en los últimos meses, pero no quiero hablar de ello. Espero que lo comprendáis. Simplemente, no quiero abrir la caja de Pandora y hablar de eso. Intento estar concentrado en lo que tengo que hacer. Lo que pasó, pasó. Y es pasado. Ya no puedo hacer nada con eso, pero aprendo para modificar ciertas cosas, para rectificar algunas cosas que no funcionan y que no sirven a mis objetivos de rendir al más alto nivel. Es en eso en lo que trabajamos con mi equipo y espero que dé sus frutos aquí en Roland Garros".

P: ¿Verá el lunes el partido entre Rafa Nadal y Alexander Zverev?

R: "El partido tendrá lugar por el día, así que será más difícil para mí que si se hubiera jugado en el turno nocturno, por el día tengo obligaciones. Intentaré ver lo máximo posible. Creo que todo el mundo quiere ver qué ocurre".

Ig/dr/pm

AFP