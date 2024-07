Djokovic saca del camino a Nadal y da un paso más al oro olímpico

El serbio Novak Djokovic despidió a Rafael Nadal de torneo de singles del tenis de París-2024 al vencerlo este lunes de forma contundente en dos sets, en la cancha donde el español es 'rey', para avanzar en la búsqueda de su primer oro olímpico.

En su patio, el máximo ganador de Roland Garros sufrió en el primero y luchó en el segundo set un partido de segunda ronda que 'Nole' ganó por 6-1 y 6-4 para quedase con 31 triunfos, por 29 del español, en el duelo más repetido de la historia del tenis.

"No he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para darle problemas" a un Djokovic "que no me ha regalado prácticamente nada", aseguró Rafa tras el partido.

Al ser consultado sobre si esta derrota lo hace cuestionarse un posible retiro, Nadal afirmó: "intento mirar hacia adelante, medir hasta las olimpiadas. Cuando terminen aquí voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base (...) a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tengo".

"Si siento que no soy competitivo voy a tomar la decisión de irme, pero he jugado poquito", matizó el 22 veces ganador de torneos de Grand Slam, dejando abierto todas opciones sobre su futuro.

- Alto nivel de 'Nole' -

En duda hasta último momento por molestias en el muslo derecho, Rafa careció de respuestas al sólido juego de Djokovic.

La batalla se desató desde el primer juego con largos intercambios que terminaron por confirmar el saque al serbio.

Djokovic tomó apuntes del duelo de primera ronda de Nadal, ante el húngaro Marton Fucsovics, combinando pelotas al fondo con bolas cortas para rápidamente ponerse 3-0.

El mallorquín sabía que llegaba tocado físicamente, una molestia en la pierna derecha lo acompaña desde que apretó los entrenamientos en París.

Con dudas sobre su físico, Nadal avisó en la previa que no sabía si tenía el ritmo competitivo necesario para jugar frente a su archirrival, pero que los Juegos merecían la pena intentarlo.

Su ritmo no apareció, pero París le pagó una vez más con la entrega total del público.

Cada punto ganado con esfuerzo por Rafa despertó la euforia de una colmada cancha central de Roland Garros, la Philippe Chatrier, que también honró a Djokovic celebrando sus puntos más lucidos.

El mallorquín logró salvar un juego para evitar lo que hubiera sido un set en blanco ante el serbio, que se llevó el primer parcial 6-1.

- Nadal luchó, Djokovic fue superior -

Sin bajar los brazos y fiel a su espíritu luchador, Nadal salió a resistir en el segundo set pero ahí estaba el serbio decidido a rematar su faena rápido.

Quiebre en el primero, enojó de por medio con los piques en la cancha, y otra vez 'Nole' al frente 3-0 gracias a un dominio arrollador.

Rafa volvió a sacar fuerzas y aprovechó un punto de quiebre para ponerse 4-3 desatando la locura entre un público que quería motivos para creer en un milagro.

Nadal pagó con la misma moneda a su rival, lo trajó a la red y se puso 15-30 antes de que el serbio fallara un tiro para quedar con dos puntos de quiebre en contra.

Un primer saque abierto adentro y un segundo punto que terminó con un tiro perfecto del mallorquín, que dejó sin respuesta a Djokovic, igualó marcador 4-4, impensado minutos antes.

Seguido de un juego emocionante, con idas y vueltas que terminó con 'dejadita' de 'Nole' para ponerse a un juego del triunfo que concretó en el segundo por 6-4.

"Estoy muy aliviado", dijo Djokovic. "Todo estaba a mi favor, estaba 6-1, 4-0 arriba, pero jugué un juego de servicio descuidado y le di oportunidades", destacó.

Con su triunfo 'Nole' igualó la cuenta olímpica que comenzó entre ambos en Pekín-2008, cuando Rafa venció al serbio camino a la conquista de su único oro olímpico en individuales.

Sin singles y si su cuerpo se lo permite, Nadal se centrará ahora en el torneo de dobles, que disputa junto a Carlos Alcaraz.

Gfe/ma

AFP