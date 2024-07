Djokovic y zverev pasan a segunda ronda de wimbledon por la vía rápida

Por Shrivathsa Sridhar y Christian Radnedge

LONDRES, 2 jul (Reuters) - El siete veces campeón de Wimbledon Novak Djokovic pasó el martes sin problemas a segunda ronda del torneo tras vencer por 6-1, 6-2 y 6-2 al checo Vit Kopriva.

El serbio, de 37 años -que jugó con una protección en la pierna derecha tras una cirugía menor hace unas cuatro semanas que truncó su participación en el Abierto de Francia-, tuvo un sólido comienzo y empezó a tomar distancia en un maratoniano cuarto juego.

Djokovic, que aspira a conquistar su 25º título de Grand Slam para poner fin a su sequía de trofeos este año, rompió el saque de su rival en su sexto intento y se llevó rápido el primer set bajo el techo de la Pista Central.

El checo, número 123 del ránking y debutante en el cuadro principal de Wimbledon, intentó seguir el ritmo del subcampeón del año pasado. Ofreció resistencia al principio del tercer set, pero fue incapaz de doblegar a Djokovic, segundo cabeza de serie, que subió una marcha más y acabó llevándose el partido.

Por su parte, Alexander Zverev, cuarto preclasificado, se impuso a Roberto Carballés Baena por 6-2, 6-4 y 6-2 en la primera ronda del torneo sobre hierba londinense.

El enérgico tenista español, que está 60 puestos por debajo en la clasificación mundial, no pudo hacer nada ante los potentes saque y la derecha de Zverev, que acabó llevándose la victoria en sets corridos.

Un nervioso Carballés Baena tuvo que salvar tres puntos de ruptura en el primer juego del partido, pero logró recuperarse y aguantar. No obstante, el jugador de 31 años envió un revés largo en el quinto juego para dar el break a Zverev, que volvió a romper antes de cerrar el set en poco más de 30 minutos.

Carballés Baena luchó bajo el techo cerrado de la Pista Uno, pero no tuvo respuesta al saque de Zverev, que alcanzó una media de 200 kilómetros/hora y produjo 18 saques directos.

El español sufrió una rotura en el quinto juego de la segunda manga, tras un peloteo en el que Zverev le hizo correr de un lado a otro de la pista. Otra batalla por mantener el saque despertó al público, que intentó animar al más débil, pero no pudo evitar que el germano se hiciera con el set.

Zverev, subcampeón del Abierto de Francia el mes pasado, rompió de inmediato en el tercero, pero luego tuvo que salvar tres puntos de quiebre cuando Carballés Baena incrementó sus ataques. Sin embargo, el alemán dio un paso adelante y selló con celeridad la victoria final.

El jugador de 27 años nunca ha pasado de la cuarta ronda en Wimbledon, su peor registro en un Grand Slam. Sin embargo, espera que las estrellas se alineen a su favor esta vez.

"A lo largo de los años he tenido problemas en estas pistas tan bonitas, por desgracia, pero este año me siento diferente, de alguna manera mucho más metido y más vivo. Espero poder demostrarlo en los próximos partidos", dijo Zverev. "Por alguna razón, al principio de mi carrera decidí que odiaba la hierba, pero este año, por alguna razón, he decidido que me encanta. Ése es el mayor cambio".

"También creo que este es el Wimbledon más abierto de los últimos 20 años. Tuvimos grandes campeones como (Roger) Federer, (Rafael) Nadal, (Novak) Djokovic, (Andy) Murray y siempre estuvo entre ellos", afirmó. "Este año está mucho más abierto, si alguien tiene dos grandes semanas puede hacer grandes cosas. Espero que, por una vez, sea yo".

En la jornada, dos argentinos pasaron a segunda ronda: Tomás Martín Etcheverry se impuso por 6-1, 6-4 y 6-2 al italiano Luca Nardi y el debutante Francisco Comesaña dio la sorpresa en su debut en Wimbledon al vencer por 4-6, 7-5, 2-6 y 6-7 (5) al sexto preclasificado, el ruso Andrey Rublev.

Reuters