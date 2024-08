Donald trump amenaza con retirarse del debate con kamala harris

WASHINGTON, 26 ago (Reuters) - Los equipos de campaña de Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron el lunes por el debate presidencial de Estados Unidos del próximo mes, con el equipo de la vicepresidenta buscando volver a los micrófonos abiertos, mientras que su rival republicano amenazó con retirarse por completo, sugiriendo que la cadena ABC, previamente acordada, estaba sesgada.

"¿Por qué iba a hacer el debate contra Kamala Harris en esa cadena?", escribió Trump, que postula por tercera vez a la Casa Blanca, en un mensaje en redes sociales a última hora de la noche del domingo en el que también acusaba a la cadena de parcialidad. "¡¡¡Manténganse en sintonía!!!"

El portavoz de Harris, Brian Fallon, dijo el lunes que el equipo de campaña de la vicepresidenta quería que la cadena mantuviera los micrófonos de los candidatos encendidos durante todo el evento y no silenciados cuando hablaba su oponente como en el último debate presidencial. Los llamados "micrófonos calientes" pueden ayudar o perjudicar a los candidatos, captando comentarios fuera de lugar que a veces no están destinados al público.

"La vicepresidenta está preparada para hacer frente a las constantes mentiras e interrupciones de Trump en tiempo real. Trump debería dejar de esconderse detrás del botón de silencio", dijo Fallon en un comunicado.

El asesor principal del equipo de campaña de Trump, Jason Miller, dijo en un comunicado que ya habían acordado los mismos términos que en el debate de junio de CNN, en el que se silenciaron los micrófonos, y añadió: "Dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas".

Pero Trump dijo más tarde a los periodistas que prefería que su micrófono siguiera encendido, añadiendo que no le gustó que lo silenciaran la última vez y que no se estaba preparando mucho para el cara a cara contra su nueva rival.

"No me importa. Preferiría tenerlo, probablemente, encendido. Pero el acuerdo era que sería igual que la última vez", dijo Trump.

"No voy a dedicarle mucho tiempo. Creo que toda mi vida me he preparado para un debate", añadió Trump. "No puedes meterte en la cabeza 30 años de conocimientos en una semana. Así que, ya sabes, hay un poco de preparación para el debate, pero siempre lo he hecho más o menos de la misma manera".

Los representantes de ABC no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Harris se aseguró la nominación demócrata después de que el presidente, Joe Biden, se hiciera a un lado el mes pasado y había dicho que harían el debate del 10 de septiembre organizado por ABC News previamente acordado por Biden y Trump.

Biden había presionado para que los debates se celebraran antes, con la esperanza de impulsar su campaña y proyectar una mejor imagen sobre Trump. Pero su propia actuación en el cara a cara del 27 de junio hizo saltar las alarmas en su partido y semanas después puso fin a su candidatura a la reelección.

Trump había propuesto otro debate organizado por Fox News el 4 de septiembre, que más tarde dijo que sería un foro televisado en el que sólo estarían él y el presentador Sean Hannity. El equipo de campaña de Harris dijo que no.

Los candidatos a la vicepresidencia, el senador republicano J. D. Vance y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, tienen previsto debatir el 1 de octubre en CBS News. (Reporte de Jeff Mason y Susan Heavey; reporte adicional de Rami Ayyub; edición de Heather Timmons y Rod Nickel; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters